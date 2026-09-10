Furor por una joya del Caribe: ¿a qué nuevo destino volará Aerolíneas Argentinas?

Aerolíneas Argentinas confirmó que operará por primera vez una ruta directa entre Buenos Aires (EZE) y Curazao (CUR) para la temporada de verano 2027.

La conexión histórica, anunciada por el CEO de la línea de bandera, Fabián Lombardo, comenzará el 2 de enero y se mantendrá hasta el 29 de marzo de 2027.

El servicio dispondrá de cuatro frecuencias semanales: dos serán vuelos directos sin escalas hacia la capital, Willemstad, y dos se realizarán con una escala en Aruba.

El anuncio formal fue recibido con entusiasmo por la Oficina de Turismo de Curazao (CTB).

Su director, Muryad de Bruin, remarcó que contar con una ruta directa marca un punto de inflexión para la conectividad entre ambos países al acortar los tiempos de viaje y responder al peso que ganó la Argentina dentro del turismo regional.

La nueva oferta aérea se sumará a las rutas que ya operan Copa Airlines a través de Panamá y Avianca vía Bogotá.

La decisión de sumar esta frecuencia responde al vertiginoso incremento de visitantes argentinos en la isla.

Durante el período comprendido entre enero y julio de 2026, Curazao recibió 23.924 turistas provenientes de la Argentina, lo que representó un incremento del 79% respecto al mismo tramo de 2025.

Las pernoctaciones también crecieron un 72% en el mismo lapso, alcanzando las 182.840 noches reservadas, con proyecciones oficiales que apuntan a cerrar el año 2026 con un piso cercano a los 29.000 viajeros argentinos.

A la demanda turística de la isla —famosa por sus más de 35 playas, su capital declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y un ecosistema cultural con 55 nacionalidades— se le sumó un reciente fenómeno deportivo.

El interés argentino por la nación caribeña creció en escala global tras el histórico debut de la selección de Curazao en el Mundial de la FIFA 2026, donde el conjunto caribeño se convirtió en el país más pequeño en disputar la cita máxima y logró una destacada actuación con un empate ante Ecuador.

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