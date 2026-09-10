Alerta por El Niño en Entre Ríos: Frigerio advierte un grave impacto económico y prepara obras

La creciente preocupación por el impacto del fenómeno climático El Niño en la región agrícola encendió las alarmas en la provincia de Entre Ríos.

En el marco del foro de agronegocios de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Amcham), el gobernador Rogelio Frigerio confirmó que la gestión provincial ya ejecuta un plan de contingencia ante la posibilidad de inundaciones prolongadas en la zona núcleo.

Ante la amenaza de crecidas extraordinarias en los cursos de agua, el mandatario detalló las acciones preventivas en marcha: “Nos obliga a estar ocupados. Ya estamos trabajando en tres aspectos: el de las obras, repasar los indicamientos para proteger las poblaciones y la limpieza de arroyos para que el agua circule mejor. También estamos preparados con Defensa Civil para las potenciales evacuaciones y la contención en salud, que siempre se resiente en estos marcos”.

La inquietud del Ejecutivo entrerriano radica en la magnitud de los antecedentes históricos, por lo que el monitoreo sobre los ríos se mantiene bajo proyecciones cautelosas.

Al respecto, el gobernador remarcó que las decisiones se adoptan bajo una hipótesis conservadora y advirtió sobre los probables daños financieros: “Estamos hablando de una inundación parecida a la de 1983 o a la de 1998, y el impacto económico, si fuera así, sería muy grave”.

El encuentro empresarial en Buenos Aires contó además con la participación de diplomáticos y directivos del sector agroindustrial, donde representantes del gobierno de Estados Unidos reclamaron la plena instrumentación del Tratado de Reciprocidad.

Sin embargo, el riesgo climático y sus consecuencias productivas dominaron la agenda de las provincias del Litoral.

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