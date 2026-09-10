Alerta por El Niño en Entre Ríos: Frigerio advierte un grave impacto económico y prepara obras
El gobernador confirmó trabajos en defensas, planes de evacuación y asistencia sanitaria. Advirtió que una crecida similar a la de 1983 o 1998 tendría consecuencias severas.
10/09/2026 | 12:44Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
-
Audio. Alerta por El Niño en Entre Ríos: Frigerio advierte un grave impacto económico y prepara obras
Panorama Federal
La creciente preocupación por el impacto del fenómeno climático El Niño en la región agrícola encendió las alarmas en la provincia de Entre Ríos.
En el marco del foro de agronegocios de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Amcham), el gobernador Rogelio Frigerio confirmó que la gestión provincial ya ejecuta un plan de contingencia ante la posibilidad de inundaciones prolongadas en la zona núcleo.
Ante la amenaza de crecidas extraordinarias en los cursos de agua, el mandatario detalló las acciones preventivas en marcha: “Nos obliga a estar ocupados. Ya estamos trabajando en tres aspectos: el de las obras, repasar los indicamientos para proteger las poblaciones y la limpieza de arroyos para que el agua circule mejor. También estamos preparados con Defensa Civil para las potenciales evacuaciones y la contención en salud, que siempre se resiente en estos marcos”.
La inquietud del Ejecutivo entrerriano radica en la magnitud de los antecedentes históricos, por lo que el monitoreo sobre los ríos se mantiene bajo proyecciones cautelosas.
Al respecto, el gobernador remarcó que las decisiones se adoptan bajo una hipótesis conservadora y advirtió sobre los probables daños financieros: “Estamos hablando de una inundación parecida a la de 1983 o a la de 1998, y el impacto económico, si fuera así, sería muy grave”.
El encuentro empresarial en Buenos Aires contó además con la participación de diplomáticos y directivos del sector agroindustrial, donde representantes del gobierno de Estados Unidos reclamaron la plena instrumentación del Tratado de Reciprocidad.
Sin embargo, el riesgo climático y sus consecuencias productivas dominaron la agenda de las provincias del Litoral.
/Inicio Código Embebido/
Queja local. Bomberos de Rosario se sumaron al "sirenazo" nacional para reclamar el pago de subsidios
En la ciudad la protesta se llevó adelante desde el cuartel ubicado en calle Rioja al 2800. Aseguraron que un incremento en las partidas presupuestarias es "muy necesario".
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Cuál es la preocupación principal en Entre Ríos? La preocupación principal es el impacto del fenómeno climático El Niño en la región agrícola.
¿Quién confirmó el plan de contingencia? El gobernador Rogelio Frigerio confirmó que la gestión provincial ya ejecuta un plan de contingencia.
¿Qué acciones preventivas se están tomando? Se están tomando acciones como la limpieza de arroyos, protección de poblaciones y preparación de Defensa Civil para evacuaciones.
¿Qué inundaciones se mencionan como referencia? Se mencionan las inundaciones de 1983 y 1998 como antecedentes históricos relevantes.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro empresarial? El encuentro empresarial se llevó a cabo en Buenos Aires.