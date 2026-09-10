Campeonato en juego: la lucha por el primer lugar en la tabla anual de fútbol argentino

Buenos Aires, 10 septiembre (NA) -- La novena fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes y presenta a tres equipos inmersos en la competencia por la primera posición en la tabla anual, que al final de la temporada definirá al Campeón de Liga.

Argentinos Juniors se encuentra en la cima con 46 puntos, destacándose bajo la dirección del técnico Nicolás Diez, quien ha llevado al equipo a convertirse en uno de los más regulares del fútbol argentino. El "Bicho" llegó a esta posición tras igualar sin goles en su visita a Barracas Central, aprovechando la derrota de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo sigue de cerca con 45 unidades.

En el tercer lugar de la tabla se encuentra Vélez, que ha acumulado 16 puntos en este Torneo Clausura, alcanzando un total de 44 en la tabla anual.

Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata cierran el top 5, ambos con 41 puntos, aunque ya no cuentan con margen de error si desean aspirar al título, uno de los tantos que se disputan en el fútbol argentino.

Para esta nueva fecha, Argentinos Juniors tiene la oportunidad de mantener su liderazgo cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo a las 17. Por su parte, Independiente Rivadavia jugará en su estadio contra Aldosivi de Mar del Plata el sábado a las 14:45, mientras que Vélez visitará a Newell's el viernes a las 17.

En otro encuentro, Boca enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero en "La Bombonera" el viernes a partir de las 21:30, alineando un equipo alternativo debido a su enfoque en el cruce de Copa Sudamericana contra San Pablo.

Agencia NA