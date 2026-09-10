Campeonato en juego: la lucha por el primer lugar en la tabla anual de fútbol argentino
La novena fecha del Torneo Clausura inicia con tres equipos compitiendo por la cima de la tabla anual, donde Argentinos Juniors lidera con 46 puntos.
FOTO: Argentinos Juniors tomó el liderazgo en la última fecha.
Buenos Aires, 10 septiembre (NA) -- La novena fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes y presenta a tres equipos inmersos en la competencia por la primera posición en la tabla anual, que al final de la temporada definirá al Campeón de Liga.
Argentinos Juniors se encuentra en la cima con 46 puntos, destacándose bajo la dirección del técnico Nicolás Diez, quien ha llevado al equipo a convertirse en uno de los más regulares del fútbol argentino. El "Bicho" llegó a esta posición tras igualar sin goles en su visita a Barracas Central, aprovechando la derrota de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo sigue de cerca con 45 unidades.
En el tercer lugar de la tabla se encuentra Vélez, que ha acumulado 16 puntos en este Torneo Clausura, alcanzando un total de 44 en la tabla anual.
Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata cierran el top 5, ambos con 41 puntos, aunque ya no cuentan con margen de error si desean aspirar al título, uno de los tantos que se disputan en el fútbol argentino.
Para esta nueva fecha, Argentinos Juniors tiene la oportunidad de mantener su liderazgo cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo a las 17. Por su parte, Independiente Rivadavia jugará en su estadio contra Aldosivi de Mar del Plata el sábado a las 14:45, mientras que Vélez visitará a Newell's el viernes a las 17.
En otro encuentro, Boca enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero en "La Bombonera" el viernes a partir de las 21:30, alineando un equipo alternativo debido a su enfoque en el cruce de Copa Sudamericana contra San Pablo.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué equipos están en la lucha por el liderazgo?
Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Vélez son los equipos que compiten por la primera posición en la tabla anual.
¿Cuántos puntos tiene Argentinos Juniors?
Argentinos Juniors lidera la tabla con 46 puntos.
¿Cuándo se jugarán los próximos partidos?
Los partidos se jugarán entre el viernes y el domingo, con varios equipos en acción.
¿Qué lugar ocupa Vélez?
Vélez ocupa el tercer lugar con 44 puntos en la tabla anual.
¿Cómo le fue a Boca en su última fecha?
Boca tiene un equipo alternativo y se enfrenta a Central Córdoba, priorizando su partido de Copa Sudamericana.
[Fuente: Noticias Argentinas]