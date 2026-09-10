En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

CapiPlaza: el nuevo espacio para que los chicos también vivan los Juegos Suramericanos

La propuesta fue realizada por Crucijuegos en el Parque de la Independencia y está pensada para familias. Incluye sectores recreativos y una cancha de básquet 3x3.

10/09/2026 | 14:08Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
CapiPlaza en el Parque Independencia.

FOTO: CapiPlaza en el Parque Independencia.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En el Parque de la Independencia ya funciona la nueva CapiPlaza, un espacio recreativo inspirado en Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La propuesta fue realizada por Crucijuegos y está pensada para chicos y familias, con sectores destinados al encuentro, el juego y la recreación. La idea es que los más chicos también puedan vivir el espíritu de los Juegos, que comenzarán este sábado 12 de septiembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El espacio incorpora además infraestructura para básquet 3x3, diseñada para ser utilizada durante todo el año y no solamente durante la competencia deportiva.

La CapiPlaza es una intervención de Crucijuegos y forma parte de las obras de transformación y recuperación de espacios que se realizaron en el Parque de la Independencia, uno de los principales escenarios de los Suramericanos.

FOTO: CapiPlaza en el Parque Independencia.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán hasta el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con distintas disciplinas y actividades que también buscan involucrar a la comunidad. La CapiPlaza quedará como un espacio de uso permanente para vecinos y visitantes una vez finalizado el evento.

Informe de Julián Maragliano.

Lectura rápida

¿Qué es la CapiPlaza? Es un espacio recreativo en el Parque de la Independencia, inspirado en Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Quién intervino en la creación de la CapiPlaza? La intervención fue realizada por Crucijuegos.

¿Cuándo comienzan los Juegos Suramericanos? Los Juegos comenzarán el sábado 12 de septiembre y se desarrollarán hasta el 26 de septiembre.

¿Dónde se llevarán a cabo los Juegos Suramericanos? Se desarrollarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

¿Cómo se utilizará la CapiPlaza después de los Juegos? La CapiPlaza quedará como un espacio de uso permanente para vecinos y visitantes.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf