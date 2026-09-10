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Racing de Córdoba piensa en el encumbrado Morón con un dolor de cabeza en ofensiva

El partido se disputará el domingo en el Sancho. El entrenador de "La Academia", Gustavo Coleoni, tiene que armar el rompecabezas en la delantera por varias bajas. "El Gallito" marcha segundo. 

10/09/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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FOTO: "El Sapito" Coleoni piensa en el equipo albiceleste para el domingo (Foto: @ClubARacing)

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Racing de Córdoba se prepara para recibir al encumbrado Deportivo Morón este domingo en el estadio Miguel Sancho, por una nueva fecha de la Primera Nacional, pero el entrenador Gustavo Coleoni tiene un problema importante para resolver: cómo conformar el ataque.

La salida de Leandro Córdoba (a Racing de Avellaneda) y las lesiones de Pablo Chavarría e Ignacio Valsangiacomo dejaron a "La Academia" con pocas alternativas disponibles en la ofensiva.

Chavarría sufrió un desgarro, mientras que Valsangiacomo padeció una grave lesión ligamentaria, por lo que Coleoni deberá rearmar el frente de ataque para enfrentar a un Morón que llega en los primeros puestos de la competencia.

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Una de las posibilidades es que Sergio González sea el único delantero de punta. Otra alternativa que analiza el cuerpo técnico es el debut del australiano Alfie James, que llegó al club como parte de un convenio de intercambio entre Racing y la MJ Soccer Academy de Perth.

También existe la opción de reforzar la mitad de la cancha y apostar por un solo atacante, con “El PampuGonzález como referencia ofensiva.

Así, Coleoni deberá definir durante los próximos días la fórmula para enfrentar a un Morón que marcha segundo en su zona, a dos puntos del líder Ferro, en un partido que tendrá a Racing obligado a encontrar soluciones.

"La Academia", que viene de caer 3-0 ante Defensores de Belgrano, suma 35 puntos y marcha en el décimo puesto, por ahora afuera de los clasificados al reducido por el segundo ascenso, pero a solo un punto de Los Andes, el último que estaría entrando.

Lectura rápida

¿Qué equipo enfrenta a Racing de Córdoba?
Deportivo Morón es el equipo que enfrenta a Racing de Córdoba este domingo.

¿Quién es el entrenador de Racing?
El entrenador de Racing es Gustavo Coleoni.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se jugará este domingo.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Miguel Sancho.

¿Por qué Racing tiene problemas en el ataque?
Racing tiene problemas en el ataque debido a la salida de Leandro Córdoba y las lesiones de Pablo Chavarría e Ignacio Valsangiacomo.

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