En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Champions League: la primera fecha se cierra este jueves con seis partidos y presencia argentina

Entre los duelos destacados de la jornada, sobresalen Bayern Múnich ante el sorprendente Bodo/Glimt, el debut de Como ante Leipzig, la visita de Roma a Fenerbahçe y el estreno de Manchester United contra Sabah FK de Azerbaiyán.

10/09/2026 | 10:11Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Como de Nico Paz tendrá un debut histórico en Champions.

FOTO: El Como de Nico Paz tendrá un debut histórico en Champions.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Champions League continúa este jueves 10 de septiembre con los últimos seis partidos correspondientes a la primera fecha de la fase de liga. La jornada tendrá presencia argentina y varios duelos destacados.

Entre los encuentros más atractivos aparecen Bayern Múnich ante el sorprendente Bodø/Glimt, el debut de Como, de Nico Paz, frente a RB Leipzig, la visita de Roma a Fenerbahçe y el estreno del Manchester United de Lisandro Martínez contra el novato Sabah FK, de Azerbaiyán, que tendrá un día histórico.

Todos los partidos de este jueves

13.45

- Fenerbahçe vs. Roma

- PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk

16.00

- Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt

- Como vs. RB Leipzig

- Manchester United vs. Sabah FK

- Slavia Praga vs. Lens

Con estos seis encuentros quedará completa la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf