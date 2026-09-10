Champions League: la primera fecha se cierra este jueves con seis partidos y presencia argentina

FOTO: El Como de Nico Paz tendrá un debut histórico en Champions.

La Champions League continúa este jueves 10 de septiembre con los últimos seis partidos correspondientes a la primera fecha de la fase de liga. La jornada tendrá presencia argentina y varios duelos destacados.

Entre los encuentros más atractivos aparecen Bayern Múnich ante el sorprendente Bodø/Glimt, el debut de Como, de Nico Paz, frente a RB Leipzig, la visita de Roma a Fenerbahçe y el estreno del Manchester United de Lisandro Martínez contra el novato Sabah FK, de Azerbaiyán, que tendrá un día histórico.

Todos los partidos de este jueves

13.45

- Fenerbahçe vs. Roma

- PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk

16.00

- Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt

- Como vs. RB Leipzig

- Manchester United vs. Sabah FK

- Slavia Praga vs. Lens

Con estos seis encuentros quedará completa la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27.