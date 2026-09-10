Champions League: la primera fecha se cierra este jueves con seis partidos y presencia argentina
Entre los duelos destacados de la jornada, sobresalen Bayern Múnich ante el sorprendente Bodo/Glimt, el debut de Como ante Leipzig, la visita de Roma a Fenerbahçe y el estreno de Manchester United contra Sabah FK de Azerbaiyán.
10/09/2026 | 10:11Redacción Cadena 3
FOTO: El Como de Nico Paz tendrá un debut histórico en Champions.
La Champions League continúa este jueves 10 de septiembre con los últimos seis partidos correspondientes a la primera fecha de la fase de liga. La jornada tendrá presencia argentina y varios duelos destacados.
Entre los encuentros más atractivos aparecen Bayern Múnich ante el sorprendente Bodø/Glimt, el debut de Como, de Nico Paz, frente a RB Leipzig, la visita de Roma a Fenerbahçe y el estreno del Manchester United de Lisandro Martínez contra el novato Sabah FK, de Azerbaiyán, que tendrá un día histórico.
Todos los partidos de este jueves
13.45
- Fenerbahçe vs. Roma
- PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk
16.00
- Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt
- Como vs. RB Leipzig
- Manchester United vs. Sabah FK
- Slavia Praga vs. Lens
Con estos seis encuentros quedará completa la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27.