Murió Victoria Fraga, destacada actriz y directora: tenía 73 años

FOTO: Murió la actriz, directora y docente Victoria Fraga a los 73 años

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- La actriz, directora y docente Victoria Fraga falleció a los 73 años, tras una extensa carrera que la vinculó principalmente al teatro y al cine.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices hizo pública la noticia, expresando su acompañamiento: "Acompañamos con afecto en este doloroso momento a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos".

Su nombre completo era María Victoria José Fraga. Nació el 7 de octubre de 1952 y se encontraba afiliada al sindicato desde 1974, manteniendo un vínculo de más de cinco décadas con la organización.

En el ámbito teatral, Fraga se destacó como actriz, ampliando su labor hacia la docencia, la dramaturgia, la adaptación, la dirección y la puesta en escena.

En cine, participó en la película "Darse cuenta", dirigida por Alejandro Doria, junto a actores reconocidos como Luis Brandoni, Dora Baret, Luisina Brando, Lito Cruz, Oscar Ferrigno, China Zorrilla y Darío Grandinetti.

En el teatro, tuvo un papel importante en "La Madreselva", de Guillermo Farisco, que se presentó en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, bajo la dirección de Leonardo Gavriloff.

Como creadora teatral, Fraga realizó la adaptación de la obra El tren y la sopa de tomates, donde también asumió la dramaturgia, dirección y puesta en escena. La obra, interpretada por Romina Seguí e Hilario Quinteros, tuvo temporadas en Mar del Plata y en la Ciudad de Buenos Aires.