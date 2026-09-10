Alerta por la superinteligencia: "Creará cosas que el ser humano no podrá entender ni frenar"
El especialista Julio López analizó las advertencias sobre los riesgos de la IA. Advirtió que la carrera entre potencias impide regulaciones y genera una dependencia peligrosa.
10/09/2026 | 08:16Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
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Radioinforme 3
La renuncia de un experto en inteligencia artificial en Anthropic volvió a encender las alarmas globales sobre el avance descontrolado de esta tecnología.
En diálogo con Cadena 3, el especialista en ciberseguridad Julio López analizó los alcances del debate y desmitificó los escenarios de ciencia ficción, enfocando la amenaza en la pérdida de control humano sobre los procesos económicos y tecnológicos.
Respecto a los riesgos de una superinteligencia, López aclaró que el peligro real no reside en hipotéticos robots armados, sino en la incapacidad humana para comprender y revertir las decisiones de las máquinas.
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Preocupación. "La IA podría matar a todos los humanos": la dura advertencia de un jefe de seguridad de Anthropic
Jacob Coxon renunció a Anthropic y cuestionó la carrera hacia la superinteligencia. Un investigador que continúa en la empresa estimó en más de 10% el riesgo de una catástrofe en la próxima década.
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Al respecto, sostuvo: “Esta tecnología es tan poderosa que lo que cree va a ser muy difícil que lo desactive un ser humano, porque ya el ser humano piensa con menos razonamiento que esta máquina. Se van a crear cosas que ni el ser humano puede entender cómo están hechas”.
Consultado sobre las posibilidades de establecer regulaciones gubernamentales o frenos éticos al sector, el especialista se mostró escéptico y descartó que la industria vaya a detenerse.
Argumentó que la competencia geopolítica entre potencias acelera los tiempos de desarrollo sin medir consecuencias: “No hay regulación posible. La poca razonabilidad es que están en una carrera igual que la nuclear; dicen 'si no corremos nosotros, nos ganan los chinos', y con esa excusa están pasando por arriba todo”.
Finalmente, el debate dejó en evidencia la brecha entre el ritmo frenético del mercado tecnológico y la capacidad de la sociedad para asimilar sus efectos.
Con sistemas capaces de autoorganizarse y tomar determinaciones de forma autónoma, el principal desafío radicará en la dependencia crítica que la especie humana desarrollará frente a herramientas cuyos mecanismos internos ya no alcanza a descifrar.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió recientemente en el ámbito de la inteligencia artificial? La renuncia de un experto en Anthropic generó preocupación sobre el avance descontrolado de esta tecnología.
¿Quién analizó el tema en Cadena 3? El especialista en ciberseguridad Julio López ofreció su perspectiva sobre los riesgos y desafíos de la inteligencia artificial.
¿Cuáles son los principales riesgos mencionados? López destacó la pérdida de control humano sobre las decisiones de las máquinas como un peligro real.
¿Qué opinó sobre las regulaciones del sector? López se mostró escéptico sobre la posibilidad de regulaciones gubernamentales eficaces debido a la competencia geopolítica.
¿Cuál es el desafío futuro según el especialista? La dependencia crítica de la humanidad frente a sistemas autónomos que no puede comprender será un desafío significativo.