Trump prometió 5 mil dólares a cada estadounidense si su partido gana las legislativas

El presidente Donald Trump prometió recompensar con 5.000 dólares a cada estadounidense adulto si los republicanos ganan ambas cámaras del Congreso en las próximas elecciones.

Trump lo expresó a lo largo de un prolongado discurso que pronunció durante la convención de su partido Republicano, donde se maneja como líder inconmovible.

Más temprano el miércoles, mientras se dirigía a la convención, Trump había reconocido que los estadounidenses podrían tener que esperar un poco más para ver un alivio en los altos precios de los combustibles.

“Creo que va a tomar un poco más de tiempo que hasta las elecciones de mitad de mandato”, evaluó el mandatario.

El Presidente reiteró ese mensaje en su discurso, al argumentar que las dificultades económicas de corto plazo provocadas por la guerra con Irán valían la pena para evitar que Teherán desarrollara armas nucleares, sigue el medio británico.

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Donald Trump queriendo comprar las elecciones:

"Solo yo puedo hacer esta promesa: si los republicanos ganamos en la Cámara de representantes y en el Senado, le daré 5000 dólares a cada ciudadano adulto en EEUU". pic.twitter.com/nZPzEiNSZm — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 10, 2026

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Más obsequios monetarios de Trump a sus adláteres

La postura dadivosa de Trump se complementa con obsequios monetarios del presidente de los Estados Unidos que se conocieron en las últimas horas, como las donaciones de 45.000 dólares en efectivo a tres asesoras de la Casa Blanca.

Las tres beneficiarias de estos “obsequios en efectivo para las festividades”, como son descritos en el documento, son la asesora de la Casa Blanca Natalie Harp y otras dos colaboradoras del líder republicano: su asistente ejecutiva, Chamberlain Harris, y su asesora de comunicaciones, Margo Martin, de 35, 31 y 26 respectivamente.

Informe de Cynthia Zak.