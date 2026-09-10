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Trump prometió 5 mil dólares a cada estadounidense si su partido gana las legislativas

Lo expresó a lo largo de un prolongado discurso que pronunció durante la convención republicana. VIDEO.

10/09/2026 | 09:03Redacción Cadena 3

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    Audio. Trump prometió 5 mil dólares a cada estadounidense si su partido gana las legislativas

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El presidente Donald Trump prometió recompensar con 5.000 dólares a cada estadounidense adulto si los republicanos ganan ambas cámaras del Congreso en las próximas elecciones.

Trump lo expresó a lo largo de un prolongado discurso que pronunció durante la convención de su partido Republicano, donde se maneja como líder inconmovible.

Más temprano el miércoles, mientras se dirigía a la convención, Trump había reconocido que los estadounidenses podrían tener que esperar un poco más para ver un alivio en los altos precios de los combustibles.

“Creo que va a tomar un poco más de tiempo que hasta las elecciones de mitad de mandato”, evaluó el mandatario.

El Presidente reiteró ese mensaje en su discurso, al argumentar que las dificultades económicas de corto plazo provocadas por la guerra con Irán valían la pena para evitar que Teherán desarrollara armas nucleares, sigue el medio británico.

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Más obsequios monetarios de Trump a sus adláteres

La postura dadivosa de Trump se complementa con obsequios monetarios del presidente de los Estados Unidos que se conocieron en las últimas horas, como las donaciones de 45.000 dólares en efectivo a tres asesoras de la Casa Blanca.

Las tres beneficiarias de estos “obsequios en efectivo para las festividades”, como son descritos en el documento, son la asesora de la Casa Blanca Natalie Harp y otras dos colaboradoras del líder republicano: su asistente ejecutiva, Chamberlain Harris, y su asesora de comunicaciones, Margo Martin, de 35, 31 y 26 respectivamente.

Informe de Cynthia Zak.

Lectura rápida

¿Qué prometió Donald Trump?
Recompensar con 5.000 dólares a cada estadounidense adulto si los republicanos ganan ambas cámaras del Congreso.

¿Dónde hizo este anuncio?
Durante la convención de su partido Republicano.

¿Cuándo se espera alivio en los precios de los combustibles?
Trump mencionó que podría tomar un poco más de tiempo que hasta las elecciones de mitad de mandato.

¿Por qué considera que las dificultades económicas son válidas?
Argumentó que valen la pena para evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

¿Qué otros obsequios monetarios se conocieron?
Donaciones de 45.000 dólares en efectivo a tres asesoras de la Casa Blanca.

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