Uruguay lanza incentivos para aerolíneas que aumenten el turismo internacional

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) — El Gobierno uruguayo y Aeropuertos Uruguay, el consorcio encargado de la administración de los aeropuertos en el país, han presentado un nuevo régimen de incentivos económicos orientado a las aerolíneas que logren incrementar el número de turistas internacionales que viajan a Uruguay, con el fin de mejorar la conectividad aérea y promover el crecimiento del sector turístico.

Este mecanismo contará con un fondo conjunto del Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay de hasta 2,5 millones de dólares anuales, destinado a aquellas aerolíneas que ofrezcan servicios internacionales regulares hacia Uruguay y contribuyan a aumentar la llegada de visitantes extranjeros.

Según lo expresado por el ministro de Turismo, Pablo Menoni, las compañías aéreas recibirán aproximadamente 20 dólares por cada pasajero extranjero adicional que transporten en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El incentivo será financiado de manera equitativa por el Gobierno y el concesionario aeroportuario.

"Estamos convencidos de que este mecanismo va a mejorar la conectividad aérea y generar un incentivo concreto para que las aerolíneas incrementen la venta de pasajes a extranjeros con destino a Uruguay", afirmó Menoni.

El régimen también ofrece beneficios a las aerolíneas que introduzcan nuevas rutas internacionales hacia Uruguay, siempre que no hayan operado esas conexiones de forma regular durante los 12 meses anteriores, establezcan una frecuencia publicada y mantengan las operaciones durante al menos seis meses consecutivos al año.

Menoni subrayó la importancia del turismo en la economía uruguaya, destacando que este sector ha representado durante los últimos tres años más de 2.000 millones de dólares anuales en exportaciones, alcanzando a superar el 13% del total de las exportaciones del país.

"El turismo va a ser el sector que le brinde esos puntos de crecimiento del Producto Bruto Interno que el país necesita", declaró el ministro, quien también lo consideró como "una alternativa al desarrollo económico del Uruguay".

El régimen tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga automática hasta un máximo de cuatro años, mientras que el Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay intercambiarán información para calcular y verificar los incentivos.

Aeropuertos Uruguay, operado por Corporación América Airports, gestiona los aeropuertos internacionales de Carrasco, que sirve a Montevideo, y de Punta del Este, el principal balneario del país, además de otros seis en el interior.

En 2025, el país recibió 3,6 millones de visitantes, generando ingresos por 2.040 millones de dólares, con un gasto promedio de 566 dólares por turista, según cifras oficiales proporcionadas por Xinhua.