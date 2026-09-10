La Antorcha volvió a Rosario tras recorrer toda la provincia de Santa Fe
El Fuego Suramericano completó su recorrido por las localidades santafesinas y llegará este sábado para la ceremonia inaugural. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas.
10/09/2026 | 09:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Capi con la antorcha.
La Antorcha Suramericana ya recorrió toda la provincia de Santa Fe y completó este martes su última parada en Arroyo Seco. Durante casi un mes, el Fuego atravesó ciudades y pueblos de norte a sur, acompañado por deportistas, familias, instituciones y vecinos.
El recorrido comenzó el 12 de agosto en Bolivia y un día después llegó a Rosario. Desde allí pasó por San Lorenzo, Coronda, Santa Fe, Rafaela, San Cristóbal, Tostado, Vera, Reconquista, San Javier, San Justo, San Jorge, Armstrong, Cañada de Gómez, Venado Tuerto, Firmat, Casilda, Funes, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco, entre otras localidades.
En cada escala, el Fuego estuvo acompañado por propuestas deportivas, recreativas y culturales, además de actividades para chicos y familias. La Antorcha se convirtió así en el símbolo que conectó a las distintas regiones con los XIII Juegos Suramericanos, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.
Tras completar el recorrido provincial, la Antorcha regresará a Rosario para la ceremonia inaugural de los Juegos, prevista para este sábado 12 de septiembre. La competencia se desarrollará hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con subsedes en otras localidades.
El camino del Fuego ya dejó una postal previa a la competencia: una provincia entera detrás de un mismo símbolo. Ahora comienza la etapa deportiva, con los atletas, las medallas y las competencias que convertirán a Santa Fe en escenario de un acontecimiento histórico.
Lectura rápida
¿Qué evento recorrió la provincia de Santa Fe?
La Antorcha Suramericana recorrió la provincia de Santa Fe como parte de la preparación para los XIII Juegos Suramericanos.
¿Quiénes acompañaron el recorrido de la Antorcha?
El recorrido fue acompañado por deportistas, familias, instituciones y vecinos.
¿Cuándo comenzó y terminó el recorrido de la Antorcha?
El recorrido comenzó el 12 de agosto y finalizó el 12 de septiembre en Arroyo Seco.
¿Dónde se llevará a cabo la ceremonia inaugural de los Juegos?
La ceremonia inaugural de los Juegos se llevará a cabo en Rosario.
¿Por qué es significativo el recorrido de la Antorcha?
El recorrido simboliza la conexión de las distintas regiones con los XIII Juegos Suramericanos, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.