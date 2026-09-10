La Antorcha volvió a Rosario tras recorrer toda la provincia de Santa Fe

La Antorcha Suramericana ya recorrió toda la provincia de Santa Fe y completó este martes su última parada en Arroyo Seco. Durante casi un mes, el Fuego atravesó ciudades y pueblos de norte a sur, acompañado por deportistas, familias, instituciones y vecinos.

El recorrido comenzó el 12 de agosto en Bolivia y un día después llegó a Rosario. Desde allí pasó por San Lorenzo, Coronda, Santa Fe, Rafaela, San Cristóbal, Tostado, Vera, Reconquista, San Javier, San Justo, San Jorge, Armstrong, Cañada de Gómez, Venado Tuerto, Firmat, Casilda, Funes, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco, entre otras localidades.

En cada escala, el Fuego estuvo acompañado por propuestas deportivas, recreativas y culturales, además de actividades para chicos y familias. La Antorcha se convirtió así en el símbolo que conectó a las distintas regiones con los XIII Juegos Suramericanos, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.

Tras completar el recorrido provincial, la Antorcha regresará a Rosario para la ceremonia inaugural de los Juegos, prevista para este sábado 12 de septiembre. La competencia se desarrollará hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con subsedes en otras localidades.

El camino del Fuego ya dejó una postal previa a la competencia: una provincia entera detrás de un mismo símbolo. Ahora comienza la etapa deportiva, con los atletas, las medallas y las competencias que convertirán a Santa Fe en escenario de un acontecimiento histórico.