Córdoba: Ingresos Brutos registró su mayor caída real desde la pandemia

FOTO: Ingresos Brutos: la provincia de Córdoba registró su mayor caída real desde la pandemia.

Por Guillermo López

La recaudación total de Córdoba cayó un 15,8% interanual en términos reales durante agosto, lo que representó el mayor descenso desde mayo de 2024. En el caso de Ingresos Brutos, el retroceso fue del 15,3%, la caída real interanual más pronunciada desde la pandemia.

Los datos fueron expuestos en Cadena 3 a partir del análisis de Alejandro Pegoraro, de la consultora Politikon Chaco, quien advirtió sobre un deterioro de los ingresos provinciales asociado a la debilidad de la actividad económica.

El escenario cordobés muestra un agravamiento en los últimos meses: tanto en julio como en agosto, la recaudación total registró bajas de doble dígito. En Ingresos Brutos, el descenso de agosto se sumó a una contracción real interanual superior al 13% en julio.

"El panorama es altamente negativo", sostuvo Pegoraro, quien vinculó esos resultados con una actividad económica que permanece estancada. Las variaciones en términos reales permiten observar la evolución de los ingresos una vez descontado el efecto de la inflación.

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El especialista señaló que, en Córdoba, Ingresos Brutos y el impuesto de Sellos caen con fuerza, mientras que los tributos patrimoniales, como el Inmobiliario y el Automotor, muestran mayor resistencia.

La evolución de Ingresos Brutos resulta especialmente relevante porque este impuesto representa, en promedio, alrededor del 70% de la recaudación tributaria propia de las provincias. Su comportamiento está estrechamente relacionado con el movimiento de la economía.

El deterioro se extiende a buena parte del país. Según el diagnóstico presentado, la recaudación tributaria provincial muestra caídas desde febrero, con una aceleración en los últimos meses.

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Pegoraro indicó que los datos parciales de agosto también mostraban retrocesos de doble dígito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Misiones, una situación que ya se había observado en otros meses en La Rioja y Tierra del Fuego.

El analista describió un panorama especialmente desfavorable para Ingresos Brutos y mencionó algunas excepciones vinculadas a la actividad económica de provincias de la Patagonia norte, como Neuquén y Río Negro. "La actividad económica vuelve a estar en el centro de la escena para la recaudación provincial", afirmó.

La merma de los recursos propios se combina con una reducción de los fondos enviados por la Nación, lo que agrega presión sobre las cuentas provinciales para los próximos meses. En Córdoba, ese escenario mantiene abierto el interrogante sobre si 2026 cerrará con superávit o déficit.