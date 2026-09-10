"Hubo una omisión deliberada", dijo la abogada de la primera víctima de Villarreal

La abogada Marina Romano, representante de la primera víctima de José "Hachazo" Villarreal, denunció que la presentación judicial realizada en 2020 “nunca llegó a donde debía llegar” y que existió una omisión deliberada bajo el amparo de la impunidad.

Romano se encuentra actualmente esperando que se asigne una fiscalía para investigar qué ocurrió con aquella denuncia.

“Acá ocurrió una verdadera omisión deliberada, deliberada, claro, bajo el amparo de la impunidad”, señaló a Cadena 3.

Una denuncia que no prosperó

Según la letrada, su clienta —quien había sido entregada a la familia cuando tenía dos años— formuló la denuncia ya siendo mayor de edad, acompañada por su pareja. En ese momento, Villarreal, su hermano y su padre estaban individualizados en la presentación.

A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, la respuesta judicial se limitó a una orden de restricción de acercamiento, manteniendo en libertad a los imputados bajo patrocinio letrado.

“Es como si mi clienta hubiera ido a denunciar el hurto de una gallina. Es una vergüenza”, dijo.

Romano señaló que en la planilla prontuarial de 2021 no figura la denuncia de 2020, pese a que Villarreal ya acumulaba un extenso historial delictivo desde 2002.

El rol del entorno político

La abogada cuestionó las explicaciones del entonces legislador Ernesto Ramón "Cañito" Flores, quien había designado a Villarreal como su asesor y, tras trascender el caso, afirmó que desconocía sus antecedentes. Flores argumentó que lo había nombrado “porque soy amigo del padre”.

Romano consideró esa explicación inverosímil: “Es imposible que el legislador haya desconocido lo que sucedía con mi clienta, porque estamos hablando de que tenían el conocimiento directo, uno por ser autor y el otro por representar en la causa.”

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Pedido de investigación amplia

La abogada reclamó que la investigación no se limite al personal policial de menor rango y que se avance sobre responsabilidades jerárquicas y políticas.

“Creo que la fiscal tiene que investigar al exlegislador Flores, porque si se da este contexto… va de suyo que lo tiene que investigar. Y cuando hablo de investigar, es a fondo, es ir hacia adelante, es secuestrar dispositivos, para despejarnos toda duda”, consideró.

Romano sostuvo que la justicia debe buscar “la verdad real de lo que realmente sucedió”.

El contexto actual

Villarreal es uno de los detenidos en la causa por grooming y abuso sexual a menores que se investiga en el norte de Córdoba, a cargo de la fiscal Analía Cepede, y que ya suma 16 arrestados.

La denuncia de 2020, según su abogada, podría haber evitado hechos posteriores si se hubiera actuado a tiempo.

Entrevista de Radioinforme 3.