Grave accidente en Mendoza e Iriondo: un camión embistió a una ciclista

FOTO: La joven fue derivada de urgencia al HECA con heridas de gravedad.

Esta mañana se registró en Mendoza e Iriondo, donde un camión con acoplado embistió a una joven que circulaba en bicicleta. La ciclista fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con heridas de gravedad.

El hecho ocurrió cuando el vehículo de gran porte giraba hacia la izquierda por Iriondo. En el lugar quedaron la bicicleta y el camión atravesado sobre la calzada, mientras tres móviles policiales trabajaban en la zona y tomaban declaración al camionero.

El tránsito permanece parcialmente interrumpido en Mendoza a la altura de Iriondo, con circulación reducida y paso de vehículos de a uno. Además, hay una ciclovía y un semáforo en la esquina. La Policía trabaja para determinar cómo se produjo el choque.

En medio del operativo, también se observa un utilitario rojo estacionado sobre la línea amarilla y cerca de la senda peatonal. Desde el móvil se planteó que esa situación pudo haber dificultado el giro del camión, aunque se trata de una hipótesis y todavía no está confirmado si tuvo alguna incidencia en el accidente.

Informe de Fernando Carrafiello.