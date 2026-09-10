Hoy se conoce el dato de la inflación: "No está bajando tan rápido como pretendió el Gobierno"

El economista y director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, analizó el dato de inflación de agosto que el Indec difundirá este jueves y señaló que el 1,5% está entre las posibilidades, aunque no aparece como el resultado más probable. “Algunos con 1,5 o un poquito más bajo, pero son los menos. La mayoría están arriba de eso”, explicó en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

Caamaño sostuvo que, si el índice se ubica en 1,5% o por debajo, “se va a festejar fuerte”, justamente porque no es el resultado que aparece como más probable entre las estimaciones. Además, remarcó que la tendencia general de la inflación es descendente, aunque aclaró que el proceso no es lineal.

“La inflación tiene inercia”, explicó el economista, y señaló que esa característica se relaciona con las estrategias que adoptan los distintos agentes para cubrirse frente a la propia inflación. A eso, agregó, se suman las correcciones de precios relativos y otros factores que pueden alterar la evolución mensual.

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En cuanto al análisis del dato que difundirá el organismo, Caamaño consideró que una de las principales variables a observar será la inflación núcleo. Después del resultado conocido de una medición privada, que calificó como decepcionante por el nivel de la núcleo, sostuvo que el dato oficial será observado especialmente para determinar si ese indicador “se mantiene por debajo del 2% y se sigue bajando”.

Sobre el impacto de la suba del petróleo y la situación internacional, explicó que los precios de los combustibles en Argentina están establecidos tomando como referencia un barril cercano a los 90 dólares. En ese marco, consideró que, como las bajas del petróleo no se trasladaron a los combustibles locales, tampoco deberían producirse ahora grandes aumentos por la suba internacional.

El economista también se refirió a la baja de las tasas de interés y al desempeño de la actividad. Consideró que las tasas “van a seguir descomprimiendo” y que eso puede ser positivo, al tiempo que sostuvo que el Gobierno está observando un deterioro de la economía mayor al esperado. “La economía se estaba desacelerando y estancando”, afirmó, y mencionó las caídas de abril y mayo, el rebote de junio y el resultado que se espera para julio.

Por último, Caamaño analizó la recuperación de los ingresos y sostuvo que, para recuperar parte de lo perdido, no necesariamente se necesita todavía una mayor inversión o productividad: “Hace falta que la inflación baje y que los salarios se sigan recuperando”. Sin embargo, advirtió que para sostener esa mejora en el tiempo sí será necesario que la economía recupere dinamismo y productividad, y remarcó que habrá sectores donde los salarios reales continuarán cayendo mientras otros podrán mejorar.

Entrevista de Hernán Funes.