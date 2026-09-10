Detuvieron a otro joven: ya son 16 los arrestados por grooming y abuso en el norte de Córdoba
Un operativo realizado este miércoles en Villa de María del Río Seco sumó un nuevo imputado a la causa que investiga la fiscal Analía Cepede.
10/09/2026 | 06:55Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba.
La investigación por grooming y abuso sexual a menores de 13 y 14 años en el norte de Córdoba sumó este miércoles un nuevo detenido. Se trata de un joven de 20 años, quien quedó involucrado en la causa que lleva adelante la fiscal Analía Cepede.
El procedimiento fue concretado por efectivos de las Divisiones Investigaciones de Río Seco e Ischilín, dependientes de la Dirección General de Investigaciones Criminales. En el allanamiento, le secuestraron al sospechoso el celular.
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Analía Cepede confirmó que la causa que investiga a 16 imputados continúa abierta. Reveló la incorporación de audios clave sobre la entrega de bienes estatales a cambio de favores sexuales.
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Así las cosas, la cantidad de detenidos en el expediente asciende a 16. Además, hay un muchacho de 16 años que quedó a disposición del Juzgado Penal y Juvenil, y otro de 18 años que, por ahora, no fue privado de su libertad.
Los involucrados son investigados por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y grooming.
Informe de Francisco Centeno.
Lectura rápida
¿Qué se investiga? Se investiga por grooming y abuso sexual a menores de 13 y 14 años en el norte de Córdoba.
¿Quiénes están involucrados? Un joven de 20 años, 16 detenidos en total, un adolescente de 16 años y un joven de 18 años.
¿Cuándo se realizó el nuevo arresto? El nuevo arresto se realizó este miércoles.
¿Dónde se llevó a cabo el procedimiento? En el norte de Córdoba, por efectivos de las Divisiones Investigaciones de Río Seco e Ischilín.
¿Por qué se realizan las detenciones? Se realizan por delitos de abuso sexual con acceso carnal y grooming.