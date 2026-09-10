Detuvieron a otro joven: ya son 16 los arrestados por grooming y abuso en el norte de Córdoba

La investigación por grooming y abuso sexual a menores de 13 y 14 años en el norte de Córdoba sumó este miércoles un nuevo detenido. Se trata de un joven de 20 años, quien quedó involucrado en la causa que lleva adelante la fiscal Analía Cepede.

El procedimiento fue concretado por efectivos de las Divisiones Investigaciones de Río Seco e Ischilín, dependientes de la Dirección General de Investigaciones Criminales. En el allanamiento, le secuestraron al sospechoso el celular.

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Así las cosas, la cantidad de detenidos en el expediente asciende a 16. Además, hay un muchacho de 16 años que quedó a disposición del Juzgado Penal y Juvenil, y otro de 18 años que, por ahora, no fue privado de su libertad.

Los involucrados son investigados por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y grooming.

Informe de Francisco Centeno.