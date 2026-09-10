Un giro en el discurso presidencial

Por Sergio Berensztein

El presidente Javier Milei inauguró este miércoles el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo. En apariencia, un acto institucional. En el fondo, un movimiento narrativo cargado de intenciones políticas.

En el contexto del relanzamiento de la cuestión Malvinas, Milei abrazó con énfasis la causa sanmartiniana y buscó emparentar la gesta libertadora del continente con el reclamo soberano sobre las islas. El gesto no es menor. Introduce un componente militarista y, sobre todo, una fuerte apuesta a las ideas de soberanía y unidad nacional, elementos que hasta ahora no ocupaban el centro de su arsenal discursivo.

De “topo” del Estado a constructor de consensos

Para muchos observadores, el tono resulta llamativo. El presidente que se presentó como el “topo” destinado a destruir el Estado desde adentro ahora apela a símbolos históricos de unidad y sacrificio colectivo. El cambio no parece casual.

Ocurre en un momento de debilidad relativa del gobierno, con una economía todavía complicada y la mirada puesta en las elecciones del año próximo. En ese escenario, la búsqueda de consensos —aunque sea alrededor de una causa transversal como Malvinas— puede leerse como un intento de consolidar bases más sólidas de cara a una eventual reelección o, incluso, a una candidatura de Victoria Villarruel.

El propio Milei lo formuló con claridad al pedir a la oposición que acompañe los proyectos vinculados a las islas: “Malvinas es una causa nacional, no puede haber grieta”. El mensaje busca elevar el tema por encima de la disputa partidaria cotidiana.

La respuesta desde Londres

En la otra orilla del Atlántico, el nuevo primer ministro británico, laborista y socialdemócrata, adoptó un tono que sorprende por su dureza. Con apenas un mes en el cargo, eligió una posición casi bélica, cercana al estilo thatcheriano, al afirmar que el Reino Unido será “implacable” en la defensa de las islas y que respetará la voluntad de los isleños que “decidieron ser británicos”.

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El gesto también se explica por el contexto. Los gobiernos europeos enfrentan dificultades internas, amenazas de seguridad —especialmente la rusa— y la necesidad de afirmar su autoridad. En ese marco, una postura firme sobre Malvinas puede funcionar como señal de fortaleza hacia adentro y hacia afuera.

Un tablero que se reordena

Lo ocurrido ayer muestra dos movimientos simultáneos. Por un lado, un presidente argentino que, ante la necesidad de ampliar su base de apoyo, recupera símbolos históricos y apela a la unidad nacional. Por el otro, un primer ministro británico que, recién llegado al poder, endurece el discurso soberano para afirmarse en un escenario internacional inestable.

El resultado es un reordenamiento simbólico de la disputa por Malvinas. Ya no se trata solo de reclamos diplomáticos o sanciones económicas: vuelve a instalarse con fuerza la dimensión identitaria y de poder.

Queda por ver si la apuesta de Milei logra traducir el consenso simbólico en respaldo político concreto, y si la dureza británica se limita a la retórica o anticipa una escalada de tensiones. Por ahora, lo evidente es que ambos líderes han decidido jugar la carta de la soberanía en un momento en que sus gobiernos necesitan mostrar firmeza.