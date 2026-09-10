Un giro en el discurso presidencial
10/09/2026 | 08:06Redacción Cadena 3
FOTO: Milei inauguró el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballos.
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Audio. Un giro en el discurso presidencial
Radioinforme 3
El presidente Javier Milei inauguró este miércoles el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo. En apariencia, un acto institucional. En el fondo, un movimiento narrativo cargado de intenciones políticas.
En el contexto del relanzamiento de la cuestión Malvinas, Milei abrazó con énfasis la causa sanmartiniana y buscó emparentar la gesta libertadora del continente con el reclamo soberano sobre las islas. El gesto no es menor. Introduce un componente militarista y, sobre todo, una fuerte apuesta a las ideas de soberanía y unidad nacional, elementos que hasta ahora no ocupaban el centro de su arsenal discursivo.
De “topo” del Estado a constructor de consensos
Para muchos observadores, el tono resulta llamativo. El presidente que se presentó como el “topo” destinado a destruir el Estado desde adentro ahora apela a símbolos históricos de unidad y sacrificio colectivo. El cambio no parece casual.
Ocurre en un momento de debilidad relativa del gobierno, con una economía todavía complicada y la mirada puesta en las elecciones del año próximo. En ese escenario, la búsqueda de consensos —aunque sea alrededor de una causa transversal como Malvinas— puede leerse como un intento de consolidar bases más sólidas de cara a una eventual reelección o, incluso, a una candidatura de Victoria Villarruel.
El propio Milei lo formuló con claridad al pedir a la oposición que acompañe los proyectos vinculados a las islas: “Malvinas es una causa nacional, no puede haber grieta”. El mensaje busca elevar el tema por encima de la disputa partidaria cotidiana.
La respuesta desde Londres
En la otra orilla del Atlántico, el nuevo primer ministro británico, laborista y socialdemócrata, adoptó un tono que sorprende por su dureza. Con apenas un mes en el cargo, eligió una posición casi bélica, cercana al estilo thatcheriano, al afirmar que el Reino Unido será “implacable” en la defensa de las islas y que respetará la voluntad de los isleños que “decidieron ser británicos”.
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Reacciones en la Cámara de los Comunes. El primer ministro británico reafirma su postura firme sobre la soberanía de las Islas Malvinas
Andy Burnham se pronunció ante la Cámara de los Comunes, respondiendo a las recientes declaraciones de Donald Trump y las sanciones de Javier Milei.
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El gesto también se explica por el contexto. Los gobiernos europeos enfrentan dificultades internas, amenazas de seguridad —especialmente la rusa— y la necesidad de afirmar su autoridad. En ese marco, una postura firme sobre Malvinas puede funcionar como señal de fortaleza hacia adentro y hacia afuera.
Un tablero que se reordena
Lo ocurrido ayer muestra dos movimientos simultáneos. Por un lado, un presidente argentino que, ante la necesidad de ampliar su base de apoyo, recupera símbolos históricos y apela a la unidad nacional. Por el otro, un primer ministro británico que, recién llegado al poder, endurece el discurso soberano para afirmarse en un escenario internacional inestable.
El resultado es un reordenamiento simbólico de la disputa por Malvinas. Ya no se trata solo de reclamos diplomáticos o sanciones económicas: vuelve a instalarse con fuerza la dimensión identitaria y de poder.
Queda por ver si la apuesta de Milei logra traducir el consenso simbólico en respaldo político concreto, y si la dureza británica se limita a la retórica o anticipa una escalada de tensiones. Por ahora, lo evidente es que ambos líderes han decidido jugar la carta de la soberanía en un momento en que sus gobiernos necesitan mostrar firmeza.
Lectura rápida
¿Quién inauguró el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo?
El presidente Javier Milei inauguró el museo.
¿Qué causa abrazó Milei en su discurso?
Abrazó la causa sanmartiniana y el reclamo soberano sobre Malvinas.
¿Cuál es el contexto de la inauguración?
Ocurre en un momento de debilidad relativa del gobierno y con miras a las elecciones del año próximo.
¿Qué postura adoptó el nuevo primer ministro británico?
El primer ministro británico adoptó un tono casi bélico, afirmando que el Reino Unido será “implacable” en la defensa de las islas.
¿Qué se está reordenando en la disputa por Malvinas?
Se está reordenando el discurso simbólico, instalándose la dimensión identitaria y de poder.