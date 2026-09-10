Gran Hermano: Generación dorada se acerca a su final con tres finalistas definidas

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- El reality Gran Hermano: Generación dorada está llegando a su desenlace, y luego de un emocionante mano a mano entre Yisela Yipio Pintos y Luana Fernández, la casa ha seleccionado a sus tres jugadoras favoritas.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, en la gala de eliminación del miércoles, se definieron las últimas participantes que continuarán en el juego: Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos son las finalistas. La eliminación de Luana Fernández, quien fue la única finalista presente desde el inicio del programa, marcó un momento significativo en esta edición del reality.

En esta ocasión, el conductor Santiago del Moro optó por no revelar los porcentajes de eliminación, y en su lugar mostró sobres dorados con las imágenes de las participantes que avanzan a la etapa final.

Antes de su salida, Fernández se despidió de la casa que la recibió durante seis meses con un mensaje de aliento: "Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas", manifestó, dejando atrás cualquier conflicto con sus compañeras.

La participante también expresó: "Rómpanla y sigan jugando hasta el último momento" antes de abandonar el aislamiento, subrayando el espíritu competitivo que ha caracterizado esta edición.

Por primera vez en mucho tiempo, Gran Hermano asegurará que la ganadora sea mujer. En cuanto a la fecha de la gran final, aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se estima que se llevará a cabo a finales de la próxima semana. Algunos medios han mencionado el 14 de septiembre como el día en que se conocerá a la ganadora, mientras que el periodista Ángel de Brito sugirió que la fecha podría ser el jueves 17 de septiembre.