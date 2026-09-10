Colapinto vuelve a correr este fin de semana en Madrid: horarios y cronograma completo
El piloto argentino buscará volver a sumar puntos con Alpine en el GP de España, en la decimocuarta fecha de la temporada 2026. Los detalles.
10/09/2026 | 09:48Redacción Cadena 3
FOTO: El A526 de Franco Colapinto girando en Monza. (Foto: Alpine)
El campeonato mundial de Fórmula 1 desembarcará este fin de semana en el autódromo Madring para disputar el Gran Premio de España.
Franco Colapinto será uno de los protagonistas de la competencia al volante de uno de los monoplazas de Alpine, en una nueva oportunidad para buscar un resultado destacado en la segunda mitad de la temporada.
El pilarense viene de sumar puntos en Monza, en una carrera en la que llegó a estar tercero, pero un despiste lo obligó a remarla de atrás, edificando una gran remontada por la que finalizó noveno.
F1: horarios y cronograma del GP de España
Viernes 11 de septiembre
Práctica 1: 8.30 a 9.30.
Práctica 2: 12 a 13.
Sábado 12 de septiembre
Práctica 3: 7.30 a 8.30.
Clasificación: 11 a 12.
Domingo 13 de septiembre
Carrera: 10.00.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? El Gran Premio de España de Fórmula 1.
¿Quién es uno de los protagonistas de la competencia? Franco Colapinto.
¿Dónde se disputará la carrera? En el autódromo Madring.
¿Cuándo tendrá lugar la carrera? El domingo 13 de septiembre.
¿Cómo le fue a Colapinto en la carrera anterior? Sumó puntos en Monza y finalizó noveno tras una remontada.