Colapinto vuelve a correr este fin de semana en Madrid: horarios y cronograma completo

El campeonato mundial de Fórmula 1 desembarcará este fin de semana en el autódromo Madring para disputar el Gran Premio de España.

Franco Colapinto será uno de los protagonistas de la competencia al volante de uno de los monoplazas de Alpine, en una nueva oportunidad para buscar un resultado destacado en la segunda mitad de la temporada.

El pilarense viene de sumar puntos en Monza, en una carrera en la que llegó a estar tercero, pero un despiste lo obligó a remarla de atrás, edificando una gran remontada por la que finalizó noveno.

F1: horarios y cronograma del GP de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8.30 a 9.30.

Práctica 2: 12 a 13.

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30 a 8.30.

Clasificación: 11 a 12.

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10.00.