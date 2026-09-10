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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 10° y 20°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Conocé todos los detalles del clima.

10/09/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

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Este jueves 10 de septiembre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta un clima agradable, ideal para actividades al aire libre. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 56%, lo que contribuye a un ambiente confortable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.5 m/s desde el noreste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el pronóstico extendido, el viernes 11 de septiembre se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 12, las temperaturas oscilarán entre 9° y 14°, con cielo nublado. El domingo 13, se prevén mínimas de 6° y máximas de 11°, con nubes dispersas. Finalmente, el lunes 14, el clima mejorará con cielo despejado y temperaturas que irán de 9° a 15°.

En resumen, el clima en CABA para este jueves es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda aprovechar el buen tiempo antes de la llegada de las lluvias previstas para el viernes.

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