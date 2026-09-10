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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 7° y 22°. El cielo estará despejado y la humedad se mantendrá en un 48%.

10/09/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el oeste (293°). La presión atmosférica se encuentra en 1009 hPa.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en un 48%, y el viento será leve, contribuyendo a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta presentarán variaciones en las temperaturas. Para el viernes, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El sábado, la mínima será de 9° y la máxima de 13°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo, se espera una mínima de 7° y una máxima de 9°, también con lluvias ligeras. El lunes, las temperaturas oscilarán entre 6° y 17°, con algunas nubes. Finalmente, el martes, se prevé un clima despejado con una mínima de 8° y una máxima de 23°.

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