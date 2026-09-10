Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 10 de septiembre
Este jueves 10 de septiembre, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 7° y 22°. El cielo estará despejado y la humedad se mantendrá en un 48%.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el oeste (293°). La presión atmosférica se encuentra en 1009 hPa.
El clima hoy jueves 10 de septiembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en un 48%, y el viento será leve, contribuyendo a un ambiente agradable.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta presentarán variaciones en las temperaturas. Para el viernes, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El sábado, la mínima será de 9° y la máxima de 13°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo, se espera una mínima de 7° y una máxima de 9°, también con lluvias ligeras. El lunes, las temperaturas oscilarán entre 6° y 17°, con algunas nubes. Finalmente, el martes, se prevé un clima despejado con una mínima de 8° y una máxima de 23°.