Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 10 de septiembre.
El sorteo número 5464 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 10 de septiembre a las 12:00, destacando el número 2526, que corresponde a "A primera (La Misa)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es 5464, correspondiente a la Quiniela la primera de la mañana, realizado el jueves 10 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza es 2526, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Misa).
1° 2526
2° 8496
3° 2071
4° 0701
5° 1243
6° 3054
7° 5047
8° 4018
9° 9280
10° 8070
11° 1043
12° 5767
13° 9053
14° 2433
15° 2961
16° 7712
17° 3310
18° 5753
19° 6717
20° 3789
Este sorteo es uno de los más esperados por los jugadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. La Quiniela es un juego popular en Argentina, y cada sorteo genera gran expectativa entre los apostadores. Los números ganadores son un reflejo de la suerte y la tradición que rodea a este juego.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5464 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 10 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 2526, interpretado como "A primera (La Misa)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Qué es la Quiniela?
Es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores apuestan a números.