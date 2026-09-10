Caso Loan: la abogada de la familia cuestionó a Maciel y habló de un pacto de silencio

FOTO: La abogada de la familia cuestionó a Maciel y habló de un pacto de silencio

La abogada de la familia de Loan Peña, María Belén Russo, cuestionó las declaraciones realizadas durante el juicio por la desaparición del niño y aseguró que, pese a los testimonios de los imputados, todavía no hay información que permita saber qué ocurrió con Loan ni dónde está.

En una entrevista exclusiva con Cadena 3, Russo se refirió especialmente a la declaración del excomisario Walter Maciel, quien sostuvo ante el tribunal que el niño murió tras ser atropellado y que posteriormente su cuerpo fue levantado y ocultado.

La letrada consideró que los testimonios de los acusados no permitieron avanzar sobre el punto central de la investigación.

“Seguimos sin saber dónde está Loan”

Russo recordó que los imputados no tienen obligación de decir la verdad y sostuvo que, hasta el momento, las declaraciones realizadas durante el juicio no aportaron información sustancial.

“De todo lo que dijeron, no hay información, seguimos sin saber dónde está Loan”, afirmó.

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La abogada cuestionó además que varios de los imputados hayan coincidido ahora con la hipótesis del accidente, cuando durante los primeros momentos de la investigación no habían planteado esa versión.

“Estaban ahí. ¿Por qué no lo dijo hace dos años que estaba el accidente?”, planteó.

Para Russo, resulta llamativo que después de más de dos años distintos acusados sostengan una teoría que no habían planteado de esa manera desde el comienzo.

La abogada también se refirió a la declaración de Laudelina Peña, quien durante el juicio se quebró, pidió perdón y aseguró que había mentido sobre la hipótesis del accidente y el hallazgo del botín.

Russo consideró que ese testimonio no implicó una ruptura del supuesto pacto de silencio entre los principales imputados porque, a su entender, no incorporó información nueva sobre el destino de Loan.

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En cuanto a Maciel, la letrada cuestionó que el excomisario haya sostenido ahora que el niño murió en un accidente y que luego su cuerpo fue ocultado.

Maciel, acusado de ser partícipe necesario, afirmó durante su declaración que las pruebas eran contundentes y responsabilizó a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.

La familia sostiene que Loan puede estar con vida

Russo remarcó que la familia mantiene la esperanza de encontrar a Loan con vida.

“Mientras no aparezca un cuerpo o no aparezca una respuesta, nosotros seguimos con Loan con vida. Nada nos indica lo contrario”, sostuvo.

La abogada señaló que existen además causas conexas que continúan investigándose y planteó que todavía resta determinar qué ocurrió con el niño, por qué fue sustraído y dónde se encuentra.

Según explicó, la desaparición y el ocultamiento siguen siendo los hechos centrales de la causa, más allá de las discusiones que puedan surgir sobre las responsabilidades individuales.

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La polémica por el botín de Loan

Uno de los puntos que Russo volvió a cuestionar fue el hallazgo del botín de Loan en el campo.

La abogada sostuvo que quienes participaron de la inspección del lugar pudieron comprobar las dificultades para orientarse en esa zona y consideró que existen elementos que, desde su perspectiva, hacen difícil aceptar que el botín haya aparecido allí de manera casual.

“Todos estuvimos en la inspección ocular y todos coincidimos en que no tiene ningún sentido que un botín haya aparecido ahí de esa manera”, afirmó.

Russo explicó que el lugar presentaba características similares en distintos sectores y que, según su experiencia durante la inspección, resultaba difícil identificar con precisión un punto específico del terreno.

Por ese motivo, insistió en su cuestionamiento sobre el hallazgo y sostuvo que el botín “siempre fue puesto”, una afirmación que forma parte de la postura de la representación de la familia.

Un eventual careo entre Maciel y Laudelina

La abogada también confirmó que hacia el final de la audiencia se planteó la posibilidad de realizar un careo entre Walter Maciel y Laudelina Peña.

Según Russo, el encuentro permitiría confrontar sus versiones sobre distintos puntos de sus declaraciones, entre ellos el hallazgo del botín y otras conversaciones mantenidas durante las primeras horas de la búsqueda.

La letrada aclaró que el eventual careo no determinará por sí mismo las responsabilidades, ya que será el tribunal el que posteriormente deberá valorar las pruebas y los testimonios.

Para Russo, la discusión sobre las distintas versiones no modifica el dato central de la causa: Loan Peña continúa desaparecido y todavía no existe una respuesta sobre qué ocurrió con él.

Entrevista de Ahora País.