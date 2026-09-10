Puccini reclamó a Nación los fondos para el transporte interurbano: "A Santa Fe no llega"

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, advirtió por la situación del transporte interurbano y reclamó al Gobierno nacional que garantice los recursos para sostener el servicio en el interior. “Tenemos una situación difícil con el transporte interurbano en la provincia de Santa Fe, no solo en la nuestra, en un montón”, señaló en el marco del Agribusiness Forum 2026.

En diálogo con Cadena 3, Puccini cuestionó el esquema actual de fondos y subsidios y remarcó que la falta de recursos puede afectar la conectividad de localidades del interior. “Hay muchos colectivos que llegan a destinos y a pueblos que si no estaría eso, no tienen conectividad, y eso se pierde en el interior de provincias muy extensas como la nuestra”, sostuvo. En ese marco, afirmó: “A Santa Fe no llega, no le podemos trasladar nada al transporte interurbano para sostener frecuencias, para sostener este tema de la mejor calidad incluso de servicio”.

Otro de los reclamos está vinculado con los atributos sociales para los usuarios. “En Santa Fe lo que estamos necesitando es la cobertura al 100% de los transportes que tenemos con el equipo de SUBE”, explicó. Según Puccini, actualmente falta cerca de un 30% de cobertura en el sistema interurbano provincial porque “faltan que los equipos lleguen al interior de la Argentina, en este caso a Santa Fe”.

El funcionario también pidió que no se demoren los pagos correspondientes a esos beneficios. “Que no se atrase tampoco el pago de estos atributos sociales, que son muchos miles de millones de pesos, que si eso no les llega a las empresas de transporte, hay una asfixia financiera o de costo que tienen que soportar”, afirmó. Y reclamó que Santa Fe tenga el mismo tratamiento que otros distritos: “Ojalá que le ponga esta mirada para que un transporte interurbano de una provincia como la nuestra no sea distinta o no tenga distinto tratamiento a lo que es provincia de Buenos Aires o CABA.”

Consultado sobre la posibilidad de un paro, Puccini aseguró que la provincia trabaja con el sector para evitar que los problemas escalen. “En Santa Fe siempre trabajamos mucho con el sector, dialogamos mucho para tratar de que estos temas los vayamos remediando”, sostuvo. También destacó el aporte provincial al sistema: “La provincia de Santa Fe hace un aporte muy grande al sistema interurbano con lo que son boletos educativos, inversión para la educación, así que eso también sostiene al transporte interurbano de la provincia”.

El reclamo por el transporte se suma a los planteos que Santa Fe lleva adelante ante Nación por los recursos destinados a infraestructura y producción. En ese marco, Puccini insistió en la necesidad de una mirada federal: “Tiene que ser una cuestión estratégica, federal, entre provincia y nación y municipios”. Y resumió el planteo provincial: “La logística está jugando cada centímetro de competitividad”.

Informe de Ariel Rodríguez.