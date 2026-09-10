Colapinto inicia el Gran Premio de España en un nuevo circuito con altas expectativas

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto comenzará su participación este viernes en el Gran Premio de España de Fórmula 1, donde se presenta una excelente oportunidad para acumular puntos.

Este evento corresponde a la decimocuarta fecha del campeonato y se desarrollará en el nuevo Circuito de Madring, que cuenta con un total de 22 curvas y se extiende por 5,419 kilómetros.

La novedad de este circuito representa una gran posibilidad para Colapinto, ya que si logra adaptarse con rapidez podría tener buenas oportunidades para sumar puntos importantes.

La actividad del Gran Premio de España iniciará este viernes a las 8:30 de la mañana con la primera sesión de prácticas libres, que durará una hora. La segunda sesión de entrenamientos se llevará a cabo a partir de las 12 del mediodía.

El sábado, los pilotos tendrán su última oportunidad para afinar sus monoplazas, comenzando a las 7:30 de la mañana con la tercera y última práctica libre. Posteriormente, a las 11, se llevará a cabo la clasificación.

Finalmente, la actividad en el Circuito de Madring culminará el domingo con la carrera, programada para las 10 de la mañana.

Colapinto llega a esta competencia tras una destacada actuación en Italia, donde finalizó noveno después de recuperarse de un despiste que lo había llevado de la cuarta a la decimosexta posición. Tras esa carrera, el piloto expresó entre lágrimas que había dejado escapar una gran oportunidad tanto para él como para Alpine.

En la lucha por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) con 267 puntos, quien logró una remontada memorable en el GP de Italia y aspira a convertirse en el campeón más joven de la historia a los 20 años.

Su compañero de equipo, el británico George Russell (Mercedes), ocupa el segundo lugar con 201 puntos, mientras que el top 5 lo completan los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), junto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Agencia NA