El Talleres de De Felippe, ante la urgencia de levantar contra Unión: los cambios y el posible 11

Talleres atraviesa un momento delicado y necesita una victoria para empezar a revertir su situación en el Torneo Clausura. "El Matador" recibirá a Unión este sábado desde las 20, con la urgencia de sumar de a tres después de quedar último en su zona, con apenas cinco puntos.

El entrenador Omar De Felippe aprovechó el entrenamiento del miércoles para probar distintas variantes y realizó varios movimientos en el equipo que se perfila para enfrentar al conjunto santafesino.

Entre las novedades, Román Riquelme, Lautaro Ortiz y Federico Fattori integraron el equipo titular durante la práctica, mientras que Alexandro Maidana ingresó posteriormente.

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Sin embargo, en principio, De Felippe se inclinaría por Franco Cristaldo para ocupar el lugar de Ortiz, por lo que todavía resta definir la formación que saldrá al campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes.

El partido ante Unión aparece como una oportunidad importante para Talleres, que necesita recuperar terreno en la tabla y cambiar el rumbo de un Clausura en el que hasta el momento no consiguió los resultados esperados.

Con varias piezas en evaluación, De Felippe deberá terminar de definir el equipo durante los próximos entrenamientos para afrontar un encuentro en el que el "Albiazul" está obligado a sumar de a tres.

Lo que sí se sabe es que no podrá formar parte del once inicial Matías Galarza, expulsado en la caída ante San Lorenzo.

El posible 11: Unsain; Schott, Catalán, Riquelme y Báez o Maidana; Sforza, Fattori, Cristaldo; Depietri, Rick y Álvarez.

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