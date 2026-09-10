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Crisis en la FIFA: la Federación Francesa retira apoyo a Infantino y exige reformas profundas

La Federación Francesa de Fútbol decidió apartar su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, demandando una reorganización significativa en la institución.

10/09/2026 | 11:09Redacción Cadena 3

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La presidencia de Infantino, en crisis.

FOTO: La presidencia de Infantino, en crisis.

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Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- La Federación Francesa de Fútbol ha decidido retirar su apoyo al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y ha instado a una "profunda reorganización" dentro de la entidad. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la creciente crisis que enfrenta Infantino, quien ha visto cómo su base de aliados se reduce considerablemente en las últimas semanas.

El llamado a una reforma significativa refleja las preocupaciones de varios miembros de la comunidad futbolística acerca de la dirección actual de la FIFA bajo el liderazgo de Infantino. Con esta medida, la continuidad del presidente en su cargo se encuentra cada vez más amenazada, ya que su apoyo institucional se ha visto comprometido.

La situación se torna más compleja a medida que otros organismos y federaciones también comienzan a cuestionar las decisiones tomadas por la FIFA en los últimos años. La presión para que se realicen cambios profundos se intensifica, lo que podría llevar a una reestructuración significativa en la gobernanza del fútbol mundial.

Lectura rápida

¿Qué entidad retiró su apoyo a Infantino?
La Federación Francesa de Fútbol.

¿Quién es Gianni Infantino?
El presidente de la FIFA.

¿Qué pidió la Federación Francesa?
Una profunda reorganización en la FIFA.

¿Cuál es la situación actual de Infantino?
Su continuidad en el cargo está en riesgo.

¿Qué refleja esta decisión?
Las crecientes preocupaciones sobre la dirección de la FIFA.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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