Maciel señaló a Pérez, Caillava y Laudelina como responsables del atropello de Loan

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – Walter Maciel, ex comisario acusado de presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, declaró que el niño fue atropellado y que los únicos responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.

Durante su testimonio ante el Tribunal Federal de Corrientes, el acusado detalló su participación en la investigación, se desvinculó de cualquier responsabilidad y criticó a la tía del menor, a quien acusó de mentir en el proceso.

"Quiero que quede claro de lo que hice, de lo que vi y de lo que se me acusa", comenzó su declaración, que fue seguida por la Agencia Noticias Argentinas, y aseguró que, a pesar de su encarcelamiento, continúa en la búsqueda de Loan.

Responsabilidad de otros implicados

En respuesta a preguntas de su abogado, Richard Vallejos, Maciel identificó a los culpables: "Con la investigación realizada desde mi detención hasta hoy, los responsables directos de lo que pasó con Loan son Pérez, Caillava y Laudelina."

"Laudelina porque, desde que la conocí el 13 de junio, ya sospeché, lo declaré y pedí muchas veces su detención. Si me hubiesen escuchado todo esto no pasaba, no le daríamos oportunidad de que mienta tanto y de que, una vez que dijo la verdad, nadie le creyera", expuso.

"No quiero suponer que haya sido influenciada, manipulada o mal asesorada para cambiar la verdad real de lo que pasó, por eso le hablo directamente a ella, Laudelina, si usted se siente amedrentada o amenazada por lo que fuera o por quien fuera, puede manifestarlo. Acá le habla un preso igual que usted que quiere la verdad, padres y una sociedad que necesitan respuestas", cuestionó.

Además, la acusó de desviar la causa: "Sospechoso es lo de usted que en todo momento desvió los lugares de búsqueda de la investigación. ¿Sabe el mal que le hizo a la causa? Me hizo ir a constatar miles de lugares porque se le ocurrió a usted. Tengo memoria".

Maciel también aseveró que fue quien plantó el botín del niño en conjunto con Pérez y Caillava: "La finalidad fue para desviar la búsqueda y no saber la verdad. Con esa plantación nos distrajeron, porque todos estábamos contentos porque habíamos encontrado algo de Loan".

Respecto a Pérez, mencionó: "El 13 de junio él me dijo que creía que una oveja pudo haber atropellado a Loan, ya ahí me habla de un atropellamiento. Después un mensaje que decía por qué buscaban a un niño y no un cuerpo, además de audios que se conocieron".

"No tengo ninguna duda de lo que pasó, y me remito a las pruebas contundentes. Esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan, pero no porque yo sé o me puse de acuerdo, sino por lo que se tiene, por lo que pienso, por las tantas noches que trabajé en mi celda", afirmó.

Detalles de su trabajo en la causa

"El 13 de junio, como todos los días, me buscó el móvil policial para ir a la comisaría. Cómo es habitual, todos los libros vienen a mi despacho donde controlo los movimientos. Ese día había mucha actividad en la zona por eventos deportivos y teníamos pedidos de colaboración", relató.

Después de controlar algunos de los eventos, Maciel comentó que se fue a dormir la siesta a su casa: "Estaba de franco de servicio y eso significa que estaba a disposición las 24 horas, pero no en el espacio físico. Lo digo porque en su momento se me cuestionó".

"Me presenté en todo momento. Cuatro policías buscaron y yo me avoqué a las declaraciones en el lugar. A la noche ya había cerca de 150 efectivos y calculo que la mitad de 9 de Julio estaba en el lugar, sin contar a los vecinos de ciudades aledañas", detalló.

"Quiero dejar algo bien en claro, pasaron dos años y tres meses e hice todo conforme a la ley y a lo que sabía", afirmó y añadió: "Si fuera parte de una banda criminal, un encubridor o partícipe necesario, no hubiese empezado a actuar de primera instancia con todo lo que solicité".

En este sentido, enfatizó que no tiene relación con ningún tipo de adulteración al libro de guardia o de injerencia para que otro funcionario lo haga.

Para concluir su declaración, miró a María Noguera, madre del niño: "Le pido perdón por no poder traer de vuelta a Loan. No tengo nada que ver con los imputados. Voy a seguir lo que me respecta para saber qué pasó con su hijo".

Finalmente, anunció que la próxima semana seguirá declarando.