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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre, Rosario presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 22°. La humedad se mantiene en un 53% y el viento sopla a 3 m/s.

10/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 53%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3 m/s. La humedad en el ambiente es del 53%, lo que puede generar una sensación de frescura durante la tarde. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado sin interrupciones.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 11 de septiembre habrá una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El sábado 12 de septiembre, las temperaturas descenderán, alcanzando una mínima de 9° y una máxima de 13°, también con cielo nublado. Para el domingo 13 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 18°, con algunas nubes dispersas. El lunes 14 de septiembre, el clima mejorará, con una mínima de 6° y una máxima de 20°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el martes 15 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 22°, con cielo despejado.

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