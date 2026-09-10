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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 10° y 22°. Se espera un cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves.

10/09/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con broken clouds, lo que indica una mezcla de nubes y claros. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se sitúa en un 52%, lo que genera un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el noreste.

El clima hoy jueves 10 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, contribuyendo a un clima agradable durante la jornada. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 11 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 21°, con probabilidad de light rain. El sábado 12, las temperaturas oscilarán entre 7° y 19°, con cielo despejado. El domingo 13, se anticipan mínimas de 7° y máximas de 16°, con scattered clouds. Para el lunes 14, se prevé un clima similar, con mínimas de 6° y máximas de 19°, y cielo despejado. Finalmente, el martes 15, se espera un leve ascenso, con mínimas de 9° y máximas de 23°, manteniendo el cielo despejado.

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