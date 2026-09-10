A 30 años de la muerte de Gilda, habló su hijo en Cadena 3: "La gente la ama"

A 30 años de la muerte de Gilda, su hijo Fabricio Cagnin recordó cómo fue crecer después del accidente que terminó con la vida de su mamá, su hermana Mariel, su abuela y siete músicos que viajaban junto a ellos. Tenía apenas ocho años. “Quedé con mi papá, que estaba ya divorciado de mi mamá, con mi abuelo y bueno, ellos me contuvieron quizás no tanto desde la palabra pero sí desde la presencia, desde los hechos”, contó.

Fabricio reconoció que nunca hizo tratamiento psicológico para atravesar aquel momento. “La verdad que no sé cómo hice”, dijo. Según explicó, encontró contención en su papá y su abuelo, pero también decidió aislarse. “Creo que me escudé mucho en aislarme del mundo Gilda, quizás tuve que negar un poco eso para tratar de olvidar lo que había pasado, tratar de seguir adelante”, relató.

FOTO: Gilda junto a su hijo Fabricio Cagnin.

Durante años evitó decir que era hijo de la cantante. “Si me preguntaban quién era el disco de Gilda, decía que no, y entonces trataba de siempre aislarme de ese mundo porque la verdad que Gilda me traía dolor”, explicó. “Mucha gente me conocía pero a la vez no porque no sabía mi historia, no sabía que mi madre era Gilda”, agregó.

Con el paso del tiempo, Fabricio pudo reconstruir su vínculo con la figura de su mamá. “Es imposible porque ella es todo, es Miriam y es Gilda y la verdad que la gente la ama”, afirmó. También destacó que convertirse en padre fue importante en ese camino: “Hoy en día estoy muy feliz, fui padre también en el camino, que me ayudó mucho a eso”.

A 30 años de su muerte, Fabricio se mostró sorprendido por la vigencia de Gilda y por el vínculo que mantiene con el público. “Me llama mucho la atención que después de 30 años la gente la recuerde”, sostuvo. Para él, ese fenómeno se explica por sus canciones, pero también por la historia personal de una mujer que dejó un jardín de infantes para dedicarse a la música y siguió adelante pese a las críticas. “Todo eso es un combo explosivo que para mí hizo que hoy la gente la recuerde, la tenga ahí como muy presente”.

En ese vínculo con el público, Fabricio también señaló que la música de su mamá trascendió generaciones y ámbitos. “Yo nunca pude escapar de ella porque está en la cancha, está en la política, está en todos lados. Me escriben de México, me escriben de otros países, es una locura lo que genera”, contó. Y explicó que esa presencia fue una de las razones por las que decidió organizar el Gilda Fest, que se realizará el 10 de octubre en el complejo C Art Media de Buenos Aires.

“Me empecé a dar cuenta que ella no tenía un lugar propio”, explicó sobre el origen del homenaje. “Como hijo tengo que hacer algo porque mi mamá es muy grande y yo aparte tengo un vínculo ahora con toda su historia diferente y puedo hacerlo porque estoy feliz también, me hace muy bien”, sostuvo. Sobre el festival, resumió: “Quién mejor que el hijo que soy yo para mantener ese legado vivo, lindo, cuidado y que sea una noche muy especial”.

Entrevista de Alberto Lotuf.