Alerta por la superinteligencia: "Creará cosas que el ser humano no podrá entender ni frenar"

La renuncia de un experto en inteligencia artificial en Anthropic volvió a encender las alarmas globales sobre el avance descontrolado de esta tecnología.

En diálogo con Cadena 3, el especialista en ciberseguridad Julio López analizó los alcances del debate y desmitificó los escenarios de ciencia ficción, enfocando la amenaza en la pérdida de control humano sobre los procesos económicos y tecnológicos.

Respecto a los riesgos de una superinteligencia, López aclaró que el peligro real no reside en hipotéticos robots armados, sino en la incapacidad humana para comprender y revertir las decisiones de las máquinas.

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Al respecto, sostuvo: “Esta tecnología es tan poderosa que lo que cree va a ser muy difícil que lo desactive un ser humano, porque ya el ser humano piensa con menos razonamiento que esta máquina. Se van a crear cosas que ni el ser humano puede entender cómo están hechas”.

Consultado sobre las posibilidades de establecer regulaciones gubernamentales o frenos éticos al sector, el especialista se mostró escéptico y descartó que la industria vaya a detenerse.

Argumentó que la competencia geopolítica entre potencias acelera los tiempos de desarrollo sin medir consecuencias: “No hay regulación posible. La poca razonabilidad es que están en una carrera igual que la nuclear; dicen 'si no corremos nosotros, nos ganan los chinos', y con esa excusa están pasando por arriba todo”.

Finalmente, el debate dejó en evidencia la brecha entre el ritmo frenético del mercado tecnológico y la capacidad de la sociedad para asimilar sus efectos.

Con sistemas capaces de autoorganizarse y tomar determinaciones de forma autónoma, el principal desafío radicará en la dependencia crítica que la especie humana desarrollará frente a herramientas cuyos mecanismos internos ya no alcanza a descifrar.