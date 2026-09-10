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La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 10 de septiembre.

Este jueves 10 de septiembre se realizó el sorteo número 41353 de La Previa, donde el número a la cabeza fue 5850, interpretado como A primera (El Pan). Conocé todos los resultados.

10/09/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41353 de La Previa se llevó a cabo el jueves 10 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5850, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Pan).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5850
2° 5312
3° 4312
4° 3715
5° 2317
6° 3038
7° 6342
8° 5752
9° 5647
10° 1842
11° 5601
12° 6036
13° 9558
14° 8545
15° 9105
16° 7363
17° 6799
18° 3900
19° 9396
20° 4306

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41353 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 10 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5850.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (El Pan).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 5850.

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