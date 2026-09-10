Fundadores y VCs europeos piden a legisladores que no diluyan el estatus de 'EU Inc'

Europa podría estar a punto de establecer su propio equivalente de la C Corp de Delaware, pero sus defensores no están aflojando la presión sobre los legisladores. En una carta abierta publicada el jueves, un grupo destacado de la escena de startups de Europa enfatizó que este nuevo estatus corporativo no debería ser diluido.

La carta es el último paso de la campaña EU Inc, un movimiento que aboga por un estatuto empresarial a nivel de la UE que permitiría a las empresas incorporarse bajo un marco común y operar en todo el bloque. Sus promotores han conseguido el respaldo de las principales autoridades de la Unión Europea, pero ahora expresan su preocupación de que la legislación final podría volverse "inutilizable si sus características centrales son debilitadas".

Como suele suceder con la elaboración de leyes en Europa, diversos lobbies nacionales han entrado en juego, incluidos los notarios alemanes, cuya asociación ha criticado aspectos de la propuesta de la Comisión Europea. Sin embargo, las negociaciones aún están en curso para que el Parlamento Europeo y el Consejo lleguen a un texto final, y los promotores de EU Inc están señalando lo que está en juego.

Con aproximadamente 100 días restantes antes de que las instituciones europeas se cierren por el receso invernal, la carta insta a los responsables políticos a preservar la propuesta, afirmando que tiene el potencial de "eliminar gran parte de la fricción y fragmentación que continúan asfixiando a las empresas europeas, desbloquear inversiones y estimular una nueva ola de emprendimiento".

La necesidad de entrar en detalles no es nueva. En 2024, cuando la petición original estaba ganando impulso, el socio de Index Ventures y defensor de EU Inc, Martin Mignot, dijo a TechCrunch que "el diablo está en los detalles, y ahí es donde vamos a estar muy, muy atentos".

EU Inc también ha intensificado su juego de menciones. En el lado de los inversores, la nueva carta de EU Inc ha sido firmada por capitalistas de riesgo como Sonali De Rycker de Accel, Michael Moritz de Sequoia y Niklas Zennström, fundador de Atomico, uno de los muchos personajes tecnológicos que han apoyado la campaña luciendo su gorra.

Para añadir gravitas del lado de los emprendedores, los promotores también destacaron los respaldos de fundadores de unicornios como Alan, ElevenLabs, Lovable, Mistral y Synthesia. Algunos de estos tienen sus sedes en los Estados Unidos; leyendo entre líneas, el mensaje a los legisladores también es que si EU Inc tiene éxito, esto podría ser cosa del pasado.