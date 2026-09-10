Franco Colapinto, listo para el GP de Madrid: "Es una pista muy dura que va a dar que hablar"

Camino a disputar el Gran Premio de Madrid por primera vez en el calendario, Franco Colapinto analizó el presente de su escudería y los desafíos del nuevo circuito urbano.

El piloto argentino llega impulsado por el salto de rendimiento mostrado por su vehículo en la fecha anterior, donde el equipo logró meterse en la pelea de vanguardia y cosechar unidades fundamentales.

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Respecto al desempeño del auto tras las últimas actualizaciones, Colapinto remarcó la inyección de confianza que significó para la estructura: “Dimos un salto grande, fue algo muy positivo para todo el equipo. Sentir que tuvimos la oportunidad de estar peleando con los equipos de adelante es una sensación distinta a la que teníamos últimamente. Motiva mucho a todo el grupo”.

En relación al trazado madrileño, el corredor anticipó un fin de semana complejo en lo técnico tras haber completado las pruebas en el simulador.

"La pista es muy difícil, muy dura, muy desafiante. Tiene muchas curvas ciegas, frenadas en apoyo, curvas muy rápidas y pianos muy agresivos. Es un mix de casi todas las carreras del año. Creo que va a ser muy difícil de pasar, pero para los pilotos hacer una vuelta buena acá va a ser muy lindo", detalló.

La cita en la capital española tiene además un tinte personal para el deportista, quien residió allí durante los inicios de su carrera internacional en la Fórmula 4.

“Para todos los argentinos es especial Madrid, es la ciudad de Europa que más se parece a Buenos Aires. En lo personal, por haber empezado acá, se siente un poco como casa”, concluyó.