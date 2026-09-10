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Asalto y tiroteo a metros de una escuela en El Palomar: un herido

Un grupo de delincuentes intentó asaltar a una docente en El Palomar. Un padre que intentó ayudarla fue baleado y se encuentra en terapia intensiva.

10/09/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – Un hombre resultó herido de bala en la entrada de una escuela en la localidad bonaerense de El Palomar cuando delincuentes a bordo de dos vehículos intentaron robarle a una docente.

El incidente tuvo lugar este jueves por la mañana en la calle Santiago Brian al 900, justo cuando los alumnos estaban ingresando al establecimiento educativo. Según los primeros reportes, los delincuentes intentaron asaltar a los padres que estaban en el lugar y dispararon en varias ocasiones contra el hombre que trató de intervenir.

El herido es un policía retirado que fue rápidamente trasladado a un hospital local, donde se encuentra en terapia intensiva. Una vecina que brindó asistencia en el lugar afirmó que "siempre estuvo consciente" durante el traslado.

La mujer, que trabaja como enfermera, también mencionó que el ex agente policial respondió a los disparos de los delincuentes, lo que podría ser un elemento clave para la investigación en curso.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en El Palomar?
Un hombre fue baleado al intentar defender a una docente durante un intento de robo en la puerta de una escuela.

¿Quién es el herido?
El herido es un policía retirado que se encuentra en terapia intensiva tras recibir tres disparos.

¿Dónde sucedió el hecho?
El incidente tuvo lugar en la calle Santiago Brian al 900, en El Palomar, Buenos Aires.

¿Cuándo ocurrió el tiroteo?
El tiroteo ocurrió el jueves 10 de septiembre por la mañana, cuando los alumnos ingresaban al colegio.

¿Qué hizo la vecina que lo ayudó?
La vecina, enfermera, asistió al herido y confirmó que estuvo consciente durante su traslado al hospital.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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