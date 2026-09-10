Siete detenidos tras apuñalamiento en Londres que dejó cuatro heridos

FOTO: Cuatro heridos y siete detenidos en un apuñalamiento en Londres.

Siete personas fueron arrestadas después de que cuatro hombres fueran apuñalados en una calle del sur de Londres, según informó la Policía Metropolitana.

Uno de los hombres permanece en estado crítico en el hospital, mientras que los otros tres están siendo tratados por lesiones que no se consideran potencialmente mortales, reportó la cadena BBC y supo Noticias Argentinas.

Los servicios de emergencia y el servicio de ambulancia aérea de Londres fueron alertados y acudieron a Bromley High Street alrededor de las 14:20 BST del jueves.

Se cree que se produjo una pelea dentro o en las inmediaciones de un local de comidas rápidas, y se espera un comunicado de la compañía.

La policía permanece en el lugar y afirma que no se cree que exista ninguna amenaza mayor para el público.

Una testigo, la gerente de la sala de juegos Merkur Slots, dijo que vio "una pelea que se extendió" hasta la calle principal.

Dijo que se puso "muy preocupada" y que dejó encerrados a tres clientes dentro del local para esperar a que la situación se calmara.

Vinnie Guadagnino, que vive en Bromley High Street, dijo que vio un gran despliegue de emergencia con varios coches patrulla y unos 10 agentes a pie.

"Los coches de policía seguían llegando, y en la media hora siguiente ya había varios camiones de bomberos y gente congregándose", dijo.

"Luego vimos un dron sobrevolando la zona, helicópteros y una ambulancia aérea; en resumen, una respuesta masiva de los servicios de emergencia", agregó.

Peter Fortune, diputado conservador por Bromley y Biggin Hill, declaró en el programa X que los residentes "tendrían preocupaciones de seguridad" y que se mantendría en contacto con la policía mientras investigan el caso.