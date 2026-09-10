FOTO: La inflación de agosto fue 1,7% y marcó el registro más bajo de los últimos 14 meses.

La inflación fue del 1,7% en agosto, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y marcó la variación mensual más baja desde junio de 2025.

El dato mostró una nueva desaceleración después del 2,1% registrado en julio y estuvo en línea con las expectativas del mercado. Los economistas que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) habían proyectado una inflación del 1,7% para agosto.

Con el resultado del mes, los precios acumularon un aumento del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.

Los precios estacionales ayudaron a contener el índice

Uno de los factores que explicó la moderación de agosto fue el comportamiento de los precios estacionales, que registraron una caída del 0,9%.

La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales, fue del 1,8%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,2%.

La media móvil de tres meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, una baja de 0,1 puntos porcentuales respecto de julio y la quinta reducción consecutiva, según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Vivienda y educación, entre los rubros que más subieron

La división con mayor aumento durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%.

Le siguió Educación, con un incremento del 2,5%.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación del 1,7%, en línea con el nivel general.

Del otro lado, Recreación y cultura no tuvo variaciones respecto de julio, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,6%.

Según Caputo, el rubro indumentaria acumuló su segunda caída consecutiva y registró siete bajas nominales en los últimos 20 meses.

Del pico de marzo al nuevo piso

El dato de agosto consolida la tendencia de desaceleración que comenzó después del máximo registrado en marzo, cuando la inflación fue del 3,4%.

El año había comenzado con una aceleración de los precios asociada, entre otros factores, a los movimientos cambiarios registrados a fines de 2025 y a los cambios en la política cambiaria del Banco Central. También hubo impacto por el desarme de las LEFI, según habían señalado distintos especialistas.

Desde entonces, el índice fue descendiendo hasta ubicarse nuevamente por debajo del 2% mensual.

Ese nivel había sido considerado durante meses como un piso difícil de perforar para la inflación.

El Gobierno celebró el dato

El ministro de Economía destacó que el 1,7% de agosto fue el registro más bajo para un mes de agosto desde 2017.

“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”, escribió el presidente Javier Milei en la red social X después de conocerse el informe del INDEC.

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El resultado también había sido anticipado parcialmente por el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una marcada desaceleración durante agosto.

Para el Gobierno, la evolución del IPC representa una señal favorable después de la aceleración registrada durante los primeros meses del año y vuelve a ubicar la inflación mensual por debajo del 2%.

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