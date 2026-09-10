La inflación de agosto fue 1,7% y marcó el registro más bajo de los últimos 14 meses
El IPC retomó la desaceleración tras el 2,1% de julio. Acumuló 21,3% en ocho meses y 33,5% interanual. Los precios estacionales cayeron 0,9%.
10/09/2026 | 16:00Redacción Cadena 3
FOTO: La inflación de agosto fue 1,7% y marcó el registro más bajo de los últimos 14 meses.
La inflación fue del 1,7% en agosto, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y marcó la variación mensual más baja desde junio de 2025.
El dato mostró una nueva desaceleración después del 2,1% registrado en julio y estuvo en línea con las expectativas del mercado. Los economistas que participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) habían proyectado una inflación del 1,7% para agosto.
Con el resultado del mes, los precios acumularon un aumento del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.
Los precios estacionales ayudaron a contener el índice
Uno de los factores que explicó la moderación de agosto fue el comportamiento de los precios estacionales, que registraron una caída del 0,9%.
La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales, fue del 1,8%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,2%.
La media móvil de tres meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, una baja de 0,1 puntos porcentuales respecto de julio y la quinta reducción consecutiva, según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.
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Vivienda y educación, entre los rubros que más subieron
La división con mayor aumento durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%.
Le siguió Educación, con un incremento del 2,5%.
En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación del 1,7%, en línea con el nivel general.
Del otro lado, Recreación y cultura no tuvo variaciones respecto de julio, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,6%.
Según Caputo, el rubro indumentaria acumuló su segunda caída consecutiva y registró siete bajas nominales en los últimos 20 meses.
Del pico de marzo al nuevo piso
El dato de agosto consolida la tendencia de desaceleración que comenzó después del máximo registrado en marzo, cuando la inflación fue del 3,4%.
El año había comenzado con una aceleración de los precios asociada, entre otros factores, a los movimientos cambiarios registrados a fines de 2025 y a los cambios en la política cambiaria del Banco Central. También hubo impacto por el desarme de las LEFI, según habían señalado distintos especialistas.
Desde entonces, el índice fue descendiendo hasta ubicarse nuevamente por debajo del 2% mensual.
Ese nivel había sido considerado durante meses como un piso difícil de perforar para la inflación.
El Gobierno celebró el dato
El ministro de Economía destacó que el 1,7% de agosto fue el registro más bajo para un mes de agosto desde 2017.
“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”, escribió el presidente Javier Milei en la red social X después de conocerse el informe del INDEC.
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VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! https://t.co/uuGcfP8aMT— Javier Milei (@JMilei) September 10, 2026
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El resultado también había sido anticipado parcialmente por el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una marcada desaceleración durante agosto.
Para el Gobierno, la evolución del IPC representa una señal favorable después de la aceleración registrada durante los primeros meses del año y vuelve a ubicar la inflación mensual por debajo del 2%.
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Midió una canasta básica total de $2.034.000 para no caer en la pobreza. Su director, Germán Romero, cuestionó la distancia entre los índices oficiales y lo que realmente sienten los hogares.
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Lectura rápida
¿Qué espera el presidente Javier Milei del INDEC? El presidente Javier Milei espera que el INDEC le otorgue una señal positiva sobre la inflación de agosto.
¿Qué indicador de inflación se reportó en Buenos Aires? La variación de precios en la ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto, una caída respecto al 2,9% de julio.
¿Cuál es el rango de inflación proyectado por consultoras privadas? Las consultoras privadas estiman un rango de inflación para agosto entre 1,4% y 1,9%.
¿Qué promedio dio el REM del Banco Central? El REM del Banco Central dio un promedio de 1,7% para la inflación de agosto.
¿Cómo afectará la inflación de agosto a las jubilaciones y pensiones? La inflación de agosto definirá los aumentos de jubilaciones, pensiones y otras ayudas sociales en octubre.