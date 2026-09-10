Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 10 de septiembre

Este jueves 10 de septiembre de 2026, las cotizaciones del dólar en Argentina reflejan una variabilidad que afecta directamente a la economía cotidiana. En el segmento formal, el dólar oficial se establece en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, lo que marca un punto de referencia esencial para quienes operan bajo condiciones regulares.

Por otro lado, el dólar blue, que representa el mercado informal, cotiza a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. Esta diferencia con respecto al dólar oficial es un reflejo de la demanda y la oferta en el mercado negro, que, en muchas ocasiones, tiende a ofrecer un valor más elevado para los que necesitan adquirir dólares rápidamente.

Otra opción disponible es el dólar mayorista, cotizando este jueves a $1.503 para la compra y $1.512 para la venta. Este tipo de cambio es utilizado principalmente por empresas e instituciones, y suele ser más estable que el dólar blue.

En cuanto al dólar CCL (Contado con Liquidación), su cotización alcanza los $1.593,8 para la compra y $1.594,3 para la venta, facilitando operaciones a aquellos que buscan convertir pesos en dólares mediante acciones o títulos que cotizan en el exterior.

El dólar cripto, que ha cobrado relevancia en el ámbito financiero, se encuentra en $1.587,92 para la compra y $1.591,13 para la venta. Este nuevo formato de adquisición de dólares es cada vez más utilizado por quienes prefieren utilizar criptomonedas para preservar su capital.

Por último, el dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior con tarjeta, se sitúa en $1.930,5 para la compra y $1.995,5 para la venta. Esto implica un costo adicional significativo para los viajeros y consumidores que optan por utilizar este medio de pago.

Las diferencias en las cotizaciones del dólar afectan distintas áreas de la economía, desde el comercio hasta los ahorros. Factores externos como condiciones macroeconómicas, la inflación y políticas cambiarias impactan en cada una de estas tasas, generando una dinámica compleja que el consumidor debe entender para manejar sus finanzas personales de manera efectiva.