La historia de Ayelén Loinaz: de entrenar en el Riachuelo a consagrarse campeona mundial

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Ayelén Loinaz, oriunda de Parque Patricios, se destacó en la Regata Mundial de Remo Máster, celebrada en el lago Bled, Eslovenia, donde conquistó dos oros en las modalidades de bote cuatro, tanto con como sin timonel. Esta competencia, que se extenderá hasta el 13 de septiembre, ha marcado un hito con la participación de más de 4.700 atletas de 51 países, convirtiéndose en la edición más grande en la historia del evento.

La remera expresó su alegría por poder entrenar a solo cinco minutos de su hogar, gracias a la reciente inauguración de una bajada pública para remeros en Barracas. "Ahora puedo entrenar a cinco minutos de casa", afirmó durante la apertura del espacio, sin saber que poco después celebraría su éxito internacional.

La nueva bajada pública, situada al final de la calle Perdriel, ha facilitado a Loinaz un acceso inmediato al agua, lo que representa un cambio significativo en su rutina de entrenamiento. Antes, la deportista debía desplazarse al menos una hora y media hasta Dique Luján, lo que limitaba sus posibilidades de practicar. Ahora, puede prepararse en el Riachuelo, donde las condiciones son óptimas para el remo.

"Fue como una especie de sueño. Siempre miraba el Riachuelo y pensaba: 'Qué lindo sería tener un espacio de remo aquí'", comentó la atleta, destacando la importancia de esta nueva instalación.

Un oro mundial y un récord histórico

La victoria de Loinaz en la Regata Mundial de Remo Máster es un logro que trasciende lo personal. La competencia, que se desarrolla del 9 al 13 de septiembre, ha establecido un récord de participación con más de 4.700 remeros de todo el mundo, lo que resalta la relevancia de su triunfo en un contexto internacional.

Para Loinaz, este éxito llega en un momento crucial, justo cuando puede volver a entrenar en el agua cerca de su casa. Esta coincidencia resalta la importancia de la nueva bajada pública, que no solo le permite entrenar más a menudo, sino también optimizar su preparación para futuras competencias.

Nacida en Brandsen, Loinaz se trasladó a Buenos Aires para estudiar psicología, profesión que ejerce actualmente. Su pasión por el remo comenzó como un hobby en el Club Teutonia, en Tigre, y con el tiempo se ha convertido en una parte esencial de su vida, llevándola a competir a nivel internacional y a representar a Argentina en diversas competiciones.

"Esta es una gran oportunidad para seguir creciendo en el deporte", afirmó Loinaz, refiriéndose a las posibilidades que brinda la nueva bajada. La instalación no solo permite un acceso fácil al agua, sino que también se proyecta como un espacio para la formación de nuevas generaciones de remeros.

Un homenaje al remo argentino

La bajada pública, inaugurada el 29 de agosto, es un esfuerzo del Gobierno porteño por recuperar el remo en el Riachuelo, un deporte que tiene una rica historia en la zona. A finales del siglo XIX y principios del XX, el Riachuelo fue un centro neurálgico para el remo, pero la contaminación y el desarrollo industrial llevaron a la pérdida de esta tradición.

Hoy, con la nueva bajada, se busca revitalizar el deporte y convertir el Riachuelo en un espacio accesible y disfrutable para la comunidad. La instalación cuenta con áreas verdes, juegos infantiles y un espacio para la guarda de kayaks, lo que la convierte en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, Marcelo Di Mario, enfatizó que esta iniciativa representa una nueva mirada sobre el Riachuelo, que se complementará con un plan de limpieza y mejoras en la navegabilidad del río.