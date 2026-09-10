La cafeína activa un antiguo sistema celular que podría ralentizar el envejecimiento

Un estudio de la Universidad Queen Mary de Londres sugirió que la cafeína no solo ayuda a despertar, sino que también podría tener efectos significativos en el envejecimiento celular. Los científicos encontraron que la cafeína activa un antiguo sistema energético celular que está involucrado en la resistencia al estrés, la reparación del ADN y el crecimiento, procesos que están estrechamente relacionados con el envejecimiento.

Los hallazgos provienen del laboratorio de Envejecimiento Celular y Senescencia de la Universidad Queen Mary de Londres y fueron publicados en la revista Microbial Cell. La cafeína es el compuesto neuroactivo más utilizado en el mundo, conocido principalmente por aumentar la alerta, pero también ha despertado interés por su posible conexión con un menor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad.

Para investigar cómo la cafeína podría influir en estos efectos, los investigadores utilizaron levadura de fisión, un organismo unicelular que comparte muchas características biológicas importantes con las células humanas. Gracias a estas similitudes, este tipo de levadura es comúnmente utilizado para estudiar procesos celulares básicos.

El equipo descubrió que la cafeína parece afectar el envejecimiento al activar un sistema de detección de energía profundamente conservado. Estos caminos conservados son mecanismos que han permanecido similares a lo largo de la evolución debido a su importancia funcional. Anteriormente, el mismo grupo de investigación había demostrado que la cafeína podría ayudar a las células a vivir más tiempo al influir en un regulador de crecimiento conocido como TOR (Objetivo de Rapamicina).

El sistema TOR actúa como un interruptor de crecimiento celular, ayudando a las células a decidir cuándo crecer según la cantidad de alimento y energía disponible. Este sistema es notablemente antiguo, ya que versiones de él han estado regulando el crecimiento, el uso de energía y las respuestas al estrés en organismos vivos durante más de 500 millones de años.

Sin embargo, el último estudio reveló un giro sorprendente: en lugar de actuar directamente sobre TOR, la cafeína parece trabajar a través de otro sistema celular mayor llamado AMPK (quinasa activada por AMP), que es un sensor de energía celular que desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio metabólico. En términos simples, AMPK funciona como un medidor de combustible, ayudando a las células a detectar cuándo la energía se está agotando y ajustarse en consecuencia.

El Dr. Charalampos (Babis) Rallis, autor principal del estudio, explicó: "Cuando tus células tienen poca energía, AMPK se activa para ayudarles a sobrellevar la situación. Nuestros resultados muestran que la cafeína ayuda a activar ese interruptor". Este hallazgo es importante porque AMPK se encuentra tanto en levaduras como en humanos, lo que lo convierte en un objetivo relevante para los investigadores que estudian el metabolismo, el envejecimiento y las enfermedades.

Además, AMPK está vinculado a la metformina, un medicamento ampliamente utilizado para la diabetes que ha atraído la atención en la investigación sobre longevidad. La metformina es conocida por ayudar a controlar el azúcar en sangre, pero también se ha investigado su influencia en las vías biológicas asociadas con el envejecimiento.

Los investigadores hallaron que los efectos de la cafeína en esta vía pueden influir en varios procesos celulares relacionados con el envejecimiento y la enfermedad, incluyendo el crecimiento celular, las respuestas al estrés y la reparación del ADN. La reparación del ADN es especialmente importante, ya que el daño genético puede acumularse con el tiempo. Si las células no logran reparar ese daño de manera efectiva, la función normal puede declinar y el riesgo de enfermedad puede aumentar.

El Dr. John-Patrick Alao, el científico postdoctoral que lideró este estudio, indicó: "Estos hallazgos ayudan a explicar por qué la cafeína podría ser beneficiosa para la salud y la longevidad. Y abren posibilidades emocionantes para futuras investigaciones sobre cómo podríamos activar estos efectos de manera más directa, a través de la dieta, el estilo de vida o nuevos medicamentos".

Aunque el estudio no prueba que beber café haga que las personas vivan más, los experimentos se realizaron en levaduras de fisión y los resultados de organismos simples no siempre se traducen directamente a los humanos. Sin embargo, el hecho de que AMPK sea compartido entre levaduras y humanos proporciona a los investigadores una pista biológica útil.

La cafeína podría no solo estimular el cerebro, sino que también parece ser capaz de activar un antiguo sistema celular que ayuda a regular la energía, el estrés, el crecimiento y la reparación, todos los cuales juegan un papel importante en cómo envejecen las células.