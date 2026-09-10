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Córdoba: el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte por causas externas

La Municipalidad de Córdoba analizó la evolución de los suicidios entre 2019 y 2025 y registró 732 muertes. En 2025 se alcanzó el número más alto del período, con 155 casos.

10/09/2026 | 16:45Redacción Cadena 3

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El suicidio en Córdoba: un problema creciente

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En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Municipalidad de Córdoba difundió un informe que pone en cifras una problemática creciente y que requiere una mirada integral desde la salud pública: durante los últimos siete años, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte por causas externas en la ciudad.

El estudio, elaborado por la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, analiza la evolución de los casos entre 2019 y 2025 y contabiliza 732 muertes por suicidio durante ese período.

Uno de los datos más preocupantes surge al comparar el inicio y el final de la serie: en 2019 se registraron 91 casos, mientras que en 2025 fueron 155, la cifra más elevada de los siete años analizados.

Varones jóvenes, el grupo más afectado

El informe también permite identificar un perfil epidemiológico que se fue consolidando con el paso de los años. 

Según explicó Lucas Torrice, subsecretario de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba, en diálogo con Cadena 3 la mayor tasa de suicidios se concentra principalmente en varones de entre 25 y 40 años pertenecientes a sectores populares.

La distribución por género muestra una marcada diferencia: el 77,46% de las víctimas fueron varones, con 567 casos, mientras que el 22,54% correspondió a mujeres, con 165 muertes.

Torrice advirtió que el fenómeno está fuertemente atravesado por las condiciones sociales y que la mortalidad no se distribuye de manera uniforme en toda la ciudad.

"La muerte no se distribuye parejo en toda la ciudad", señaló el funcionario, quien remarcó que las tasas tienden a ser mayores en los territorios con mayores necesidades y menor disponibilidad de recursos y acompañamiento estatal.

La importancia de la comunidad y del Estado

El informe también muestra una segunda dimensión del problema: existen territorios en los que la organización comunitaria y la presencia de políticas públicas parecen funcionar como factores protectores.

De acuerdo con Torrice, en aquellos sectores donde existen organizaciones comunitarias, referentes barriales, iglesias, movimientos sociales y espacios dedicados a la salud mental o a los consumos problemáticos, las tasas de suicidio pueden ser considerablemente menores.

Entre los actores mencionados aparecen los llamados curas villeros, organizaciones como los Hogares de Cristo y distintas iglesias y movimientos sociales que trabajan en los barrios.

Para el subsecretario, estos datos permiten observar "las dos caras" de la problemática: por un lado, el crecimiento de los suicidios durante los últimos siete años y, por otro, la existencia de experiencias territoriales que muestran que es posible construir respuestas y reducir los riesgos.

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Los intentos de suicidio también aumentaron

El informe municipal también pone el foco en los intentos de suicidio, una dimensión fundamental para comprender la problemática y fortalecer las estrategias de prevención.

Entre 2024 y 2025 fueron notificadas 919 situaciones en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). De ese total, 371 correspondieron a 2024 y 548 a 2025.

En este aspecto aparece un perfil diferente al observado en las muertes por suicidio: los intentos se registran con mayor frecuencia entre mujeres jóvenes y, según explicó Torrice, muchos están vinculados con la ingesta de medicamentos.

El funcionario planteó además la necesidad de prestar atención al acceso y al uso cotidiano de determinados fármacos, así como a la naturalización de su consumo, fenómeno que definió como parte de la "medicalización de la vida cotidiana".

Informe de Jorge Mercado

Lectura rápida

¿Qué problemática se aborda en el informe? El informe aborda el aumento del suicidio como la principal causa de muerte por causas externas en la Municipalidad de Córdoba.

¿Quién elaboró el estudio? El estudio fue elaborado por la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones.

¿Cuándo se registraron las cifras más altas de suicidio? Las cifras más altas de suicidio se registraron en 2025 con 155 casos.

¿Dónde se observan mayores tasas de suicidio? Las mayores tasas de suicidio se observan en territorios con mayores necesidades y menor disponibilidad de recursos en la ciudad.

¿Por qué son importantes las organizaciones comunitarias? Las organizaciones comunitarias funcionan como factores protectores y pueden ayudar a reducir las tasas de suicidio en los barrios.

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