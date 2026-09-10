River no podrá contar con Aníbal Moreno ante Atlético Tucumán por lesión lumbar

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) - El mediocampista Aníbal Moreno se perderá nuevamente el partido de River este sábado contra Atlético Tucumán, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. El volante central no participó en los últimos dos encuentros frente a Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza, y su lugar será ocupado por Fausto Vera.

Con esta baja, Aníbal Moreno acumula tres partidos de ausencia debido a un dolor en la espalda. Esta mañana, los médicos diagnosticaron al jugador con una discopatía lumbar, una lesión que impide determinar con exactitud su fecha de regreso a las canchas.

El último encuentro que disputó Moreno con la camiseta de River fue el 26 de agosto, donde el equipo fue eliminado por Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, tras una tanda de penales. Desde el cuerpo médico del club, no se han proporcionado plazos para su posible retorno al equipo.

La lesión que padece está relacionada con el desgaste o degeneración de los discos intervertebrales en la zona lumbar. El tratamiento se llevará a cabo a través de sesiones de kinesiología y una rehabilitación gradual. A medida que avance el tratamiento, se evaluará la respuesta del jugador y el progreso en su recuperación.

El próximo encuentro de River se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a las 17:30, en el estadio Monumental José Fierro, donde se espera que el entrenador Leonardo Ponzio repita la alineación utilizada en su debut y en el partido contra la Lepra mendocina.

Así, River formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tomás Galván, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.