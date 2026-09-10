Bayern Múnich arranca su camino en la Champions con contundente victoria ante Bodo Glimt

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – En un inicio brillante de la UEFA Champions League 2026/27, el Bayern Múnich se impuso 5 a 0 al Bodo/Glimt en el estadio Allianz Arena. Este encuentro marcó el debut del equipo alemán en el torneo europeo, donde mostró su potencial desde el primer minuto.

Los goles que sellaron la victoria fueron anotados por el mediocampista Jamal Musiala, quien abrió el marcador en el segundo minuto del complemento. Luego, el delantero Harry Kane amplió la ventaja a los 16 minutos, seguido por el lateral Alphonso Davies, que marcó el 3-0 a los 32 minutos. Finalmente, el atacante Michael Olise se destacó con un doblete en los minutos 38 y 47 del segundo tiempo.

El partido tuvo un giro inesperado cuando el defensor Odin Bjørtuft fue expulsado a los 42 minutos de la segunda parte, dejando al Bodo/Glimt con un jugador menos. A pesar de esta adversidad, el equipo noruego no logró equilibrar el juego y se vio superado por la ofensiva del Bayern.

Con esta victoria, el equipo dirigido por el entrenador belga Vincent Kompany se posiciona en el cuarto puesto de la tabla, sumando tres puntos en su grupo. La próxima fecha, el Bayern se enfrentará nuevamente a un equipo noruego, el Viking, que cayó en su debut ante el Stuttgart. Este partido está programado para el martes 13 de octubre a las 16:00.

En otros encuentros destacados de la jornada, el Manchester United logró una victoria contundente de 4-0 frente al Sabah de Azerbaiyán, mientras que el Como de Italia venció 4-1 al Red Bull Leipzig, dirigido por el argentino Martín Demichelis.

El Bayern Múnich, en su búsqueda por conquistar la sétima Champions League de su historia, comenzó su andadura de manera contundente, dejando en claro que tiene la ambición de volver a ser protagonista en el torneo, a pesar de la caída del Bodo Glimt en comparación con su rendimiento de la temporada pasada, donde alcanzaron los octavos de final.

El primer gol del partido llegó rápidamente gracias a Jamal Musiala, quien controló un rebote dentro del área y ejecutó un potente derechazo que se coló pegado al segundo palo.

El segundo gol fue obra de Harry Kane, quien marcó su tercer tanto de la temporada tras un tiro libre que le permitió cabecear en el área para el 2-0. A los 32 minutos, Alphonso Davies hizo estallar el marcador con un zurdazo potente desde el borde del área. Finalmente, Olise cerró la cuenta con su doblete, asegurando una victoria aplastante para el Bayern.