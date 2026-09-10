Suicidios y salud mental, en foco: "Los datos nos muestran que hay una urgencia"

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio vuelve a poner el foco sobre una problemática que durante años fue considerada un tema tabú y que hoy busca ser visibilizada desde una perspectiva de prevención y cuidado. En ese marco, Natalia Palma, presidenta del Colegio de Psicólogos de la Segunda Circunscripción de Santa Fe, advirtió sobre la necesidad de mirar el fenómeno más allá de las situaciones individuales y atender también las condiciones sociales en las que se desarrolla.

“Los datos actuales nos muestran y son indicadores de que tenemos que tomar algunas acciones y que son acciones urgentes”, sostuvo Palma en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario. Para la profesional, las condiciones de vida actuales forman parte de un escenario que no puede quedar al margen al momento de pensar estrategias de prevención.

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“En tiempos de precarización de la vida, de desempleo, en tiempos de endeudamiento de las familias, los afectados son justamente los trabajadores, las condiciones de salud de los trabajadores, las familias, las infancias, las adolescencias y las juventudes que se ven imposibilitadas de pensar en proyectos de vida a corto y mediano plazo”, explicó.

Desde esa perspectiva, Palma remarcó que el suicidio debe ser considerado una cuestión de salud pública y no una problemática que pueda resolverse únicamente desde el individuo. “Tenemos que poder ubicar que el suicidio es una problemática de salud pública”, afirmó, y planteó la necesidad de desarrollar “políticas públicas integrales” que involucren a distintas áreas.

“Salud, educación, trabajo, cultura, es fundamental para hablar en términos de prevención posible”, enumeró. Y agregó: “No podemos estar ubicando una respuesta de orden individual. Tenemos que estar pensando que tienen que ser respuestas acordes a la problemática que se transita y que estamos viviendo como sociedad”.

Juventud

Uno de los puntos de mayor preocupación está relacionado con los jóvenes. Según explicó la presidenta del Colegio de Psicólogos, el incremento más marcado de los últimos años se observa en la franja de entre 19 y 35 años. Para Palma, esos datos funcionan como indicadores que deberían orientar las políticas y las herramientas de acompañamiento necesarias para ese grupo.

La situación también alcanza a las infancias y adolescencias. “Las infancias y adolescencias transitan situaciones de autolisis, intentos de suicidio y también hay suicidios consumados en adolescencias”, señaló. Y advirtió que las autolesiones aparecen incluso en estudiantes de los primeros años de la escuela secundaria.

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La profesional destacó además el rol que cumplen las instituciones educativas en la detección de señales de alerta. “Es la escuela quien tiene la mirada ante estas alertas que se van dando”, explicó. Sin embargo, señaló que existe otra población de niños y adolescentes que no transita la escolaridad y cuyas situaciones pueden quedar más invisibilizadas.

En ese escenario, también puso el foco en la soledad y en las dificultades que atraviesan muchas familias. “Las infancias y adolescencias transitan procesos que tienen que ver con la soledad, con las condiciones también socioeconómicas de las familias”, sostuvo.

Palma aclaró que no se trata de responsabilizar a los adultos a cargo, sino de entender las condiciones materiales en las que muchas veces deben acompañar a sus hijos. “No tiene que ver con culpabilizar a la familia, sino con compensar a ver qué condiciones, en qué condiciones puede estar una familia que no llega a fin de mes, que está a mitad de mes y ya se endeuda para comer”, explicó.

Para la profesional, esas dificultades tienen consecuencias que exceden la cuestión económica porque afectan directamente las posibilidades de sostener una vida cotidiana con condiciones básicas. “Son todas condiciones necesarias para sostener la vida”, remarcó.

A este panorama se suman, según Palma, las consecuencias que dejó la pandemia y que continúan manifestándose en la etapa posterior. En particular, señaló el impacto sobre adolescentes y jóvenes y cuestionó que actualmente no existan suficientes herramientas estatales para responder a la complejidad de la situación.

“Los efectos de la pandemia iban a dejar grandes consecuencias. Bueno, las estamos viendo, pero no tenemos con qué dar, digamos, discusión en relación a eso”, sostuvo.

La demanda sobre los dispositivos de salud mental también se habría incrementado por el deterioro de las condiciones económicas y la pérdida de cobertura. Palma explicó que muchos trabajadores sostienen actualmente la atención “con desborde en la salud pública” y con el ingreso de personas que dejaron de contar con su obra social.

“Los dispositivos, los que están de pie, funcionan y se vienen sosteniendo”, afirmó. Aunque inmediatamente advirtió: “Tenemos que poder pensar en que eso no es suficiente, que como sociedad lo que está sucediendo supera a los dispositivos y supera a los trabajadores”.

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En ese contexto, el Colegio de Psicólogos manifestó su defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Palma explicó que no se trata solamente de una consigna institucional, sino de una herramienta para pensar respuestas integrales: “La ley de salud mental es una normativa que ubica un piso de exigibilidad para sostener y para pensar la vida”.

La profesional planteó que esa perspectiva implica fortalecer los distintos ámbitos que intervienen en la vida cotidiana de niños, adolescentes y adultos. “Todos los organismos que trabajamos con infancias y adolescencias tenemos que poder estar en condiciones laborales de trabajo que no sea precarizado”, sostuvo, y sumó la necesidad de contar con dispositivos adecuados, docentes reconocidos y familias que puedan recuperar la posibilidad de proyectar.

“Hay que fortalecer los dispositivos que aún están y hay que crear nuevos dispositivos acordes a las demandas del contexto”, resumió.

Y concluyó: “Este día de prevención ubica justamente un problema, un dato que tenemos que poder visibilizarlo, replicarlo y exigir más”.

Informe de Agostina Meneghetti.