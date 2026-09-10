La Selección argentina presentó su equipo para los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

FOTO: Ian Subiabre, uno de los jugadores más destacados de la convocatoria de Diego Placente.

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – La Selección argentina de fútbol masculino ha revelado su convocatoria oficial para la próxima edición de los Juegos Suramericanos 2026, que se llevará a cabo en Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el equipo estará compuesto por 18 futbolistas sub-19, y será dirigido por el entrenador Diego Placente, quien ha estado a cargo de varias categorías de las selecciones juveniles desde 2017.

El torneo se desarrollará en la provincia de Santa Fe desde el 12 hasta el 26 de septiembre y contará con la participación de 15 países, con alrededor de 7.000 atletas compitiendo en 60 disciplinas.

Tras su experiencia como director técnico en el Mundial Sub 17 y Sub 20 del año pasado, donde el equipo alcanzó los 16avos de final y la final respectivamente, Diego Placente ha presentado la lista oficial de jugadores para la decimotercera edición de los Juegos, siendo esta la tercera ocasión en que se organizan en Argentina.

Entre los jugadores destacados se encuentra el delantero Ian Subiabre, quien actualmente juega a préstamo en Tigre y cuyo pase pertenece a River. También se suman otros futbolistas con experiencia en Primera, como el atacante Facundo Jainikoski, habitual en el recambio de Argentinos Juniors, así como dos jugadores nacidos en España: el defensor Nicolás Marcipar, del Barcelona, y el central Bruno Galassi, que juega en la Lazio de Italia.

Los arqueros seleccionados por Diego Placente son Demian Talavera, de San Lorenzo, quien ha disputado ocho partidos en reserva, y Máximo Leguizamón, de Tigre, que ha tenido presencia en reserva y un partido en el banco de suplentes de la Primera.

En la línea de defensores, figuran el lateral derecho Santiago Silveira, que puede desempeñarse en ambos costados en las inferiores de Argentinos Juniors, los centrales Fernando Closter, de Independiente, así como Marcipar y Galassi. También están los laterales izquierdos Matías Satas, que debutó recientemente en la Primera de Boca, y Joaquín Salas, de Talleres.

El mediocampo estará compuesto por Thiago Pérez, de Huracán, Santiago Espíndola, de River, Facundo Carrizo del "Bicho" y Uriel Ojeda, de San Lorenzo, junto a dos representantes del interior argentino: Leandro Olima, de Atlético Tucumán, y Ramiro Tullián, quien ha anotado un gol en Primera con Belgrano.

Finalmente, en la delantera estarán los jugadores surgidos de River, como Subiabre y Felipe Esquivel, además de Franco Domínguez, de Estudiantes, y Facundo Jainikoski, quien ha jugado 23 partidos con el equipo de Argentinos Juniors y ha anotado un gol.