"Argentina x Mondongo" llegó a Córdoba, una monumental obra en plastilina que celebra la naturaleza

FOTO: La monumental obra "Argentina x Mondongo" retrata el paisaje del delta de Entre Ríos.

Desde este jueves 10 de septiembre, el Museo Evita (Palacio Ferreyra) de la ciudad de Córdoba exhibe "Argentina x Mondongo", una impactante instalación realizada por el colectivo artístico Mondongo, integrado por Juliana Laffitte y Manuel Mendanha.

La presentación de esta monumental obra —un paisaje de 45 metros lineales distribuido en 15 paneles de 3 por 2 metros, elaborados íntegramente en plastilina— se enmarca en una gira federal impulsada por el mecenas Andrés Buhar, creador de ArtHaus.

La iniciativa busca acercar esta emblemática producción al público argentino de forma libre y gratuita.

Durante una entrevista en el programa "Amamos Argentina" de Cadena 3, los creadores recordaron que el proyecto nació tras un viaje al delta de Entre Ríos en 2008, luego de haber trabajado durante nueve años ininterrumpidos en el sótano de su taller.

Invitados por un amigo a descansar al sol, la experiencia provocó un profundo impacto en Laffitte al reencontrarse con la naturaleza y comprender la convivencia armónica entre los seres humanos y su entorno.

El espectáculo del río, donde los árboles casi morían y renacían con las crecientes estacionales, se convirtió en una potente metáfora que dio origen al primer cuadro y desencadenó un proceso creativo que se extendió a lo largo de cinco años de trabajo.

En cuanto a la particular técnica utilizada, los artistas explicaron que el uso de la plastilina les permite pintar y esculpir de forma simultánea, un hallazgo que descubrieron años atrás al realizar por encargo un retrato de Walt Disney.

Mondongo remarcó que las grandes dimensiones de sus producciones responden a la necesidad de trabajar "a varias manos" y a su convicción de ofrecer una experiencia física e inmersiva.

En contraposición con el consumo inmediato de las redes sociales y las pantallas, los artistas buscan que pararse frente a la obra genere una vivencia sensorial única, obligando al espectador a acercarse y alejarse para descubrir minuciosos detalles en cada panel.

Al repasar su trayectoria, Laffitte y Mendanha recordaron sus comienzos como estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes y la enorme repercusión internacional que alcanzaron tras realizar un icónico retrato de la Familia Real española hecho con espejitos de colores.

Tras exhibirse en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo MAXXI de Roma y el Museo MAR de Mar del Plata, la serie "Argentina" permaneció guardada mientras sus autores rechazaban ofertas de compra de instituciones extranjeras.

Los creadores sostuvieron un gran esfuerzo económico para conservar la obra en el país hasta encontrar la oportunidad adecuada para compartirla con la comunidad.

Finalmente, los integrantes de Mondongo expresaron su enorme alegría por presentar la muestra en la provincia, ponderando la calidez y la recepción del público cordobés.

Debido al nivel de detalle y a la exigencia contemplativa de la pieza, el ingreso a la sala del Palacio Ferreyra se realiza de forma regulada en grupos de hasta 30 personas, por lo que invitaron a la comunidad a asistir con tiempo y paciencia.

Para la dupla de artistas, esta gira federal constituye un verdadero "milagro", que devuelve la obra a su origen y permite celebrar la riqueza cultural del país.

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