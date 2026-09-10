Un diputado chileno se refirió a las Malvinas y dijo que "las Falkland son inglesas"

La relación entre Argentina y Chile volvió a quedar atravesada por una disputa territorial luego de los dichos de un diputado chileno que, durante una sesión parlamentaria, afirmó que las Islas Malvinas son británicas.

Se trata de Javier Olivares Avendaño, integrante del Partido de la Gente y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. La declaración ocurrió el martes 8 de septiembre, durante una reunión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile.

La frase sobre las Malvinas

En medio del debate, Olivares Avendaño buscó establecer un paralelismo entre la situación de las Malvinas y la disputa en torno al Estrecho de Magallanes.

Luego de un breve titubeo, el legislador afirmó: “Es decir, así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”.

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La frase fue pronunciada en el marco de una sesión formal de la comisión parlamentaria y generó repercusiones en Argentina, particularmente por la posición histórica del país respecto de la soberanía sobre las islas.

El origen de la tensión por el Estrecho

Los dichos se produjeron después de la controversia generada por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien a fines de agosto se había referido al Estrecho de Magallanes como un espacio de “soberanía”.

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La afirmación provocó una protesta formal de Chile ante el Gobierno argentino y cuestionamientos de legisladores chilenos de distintas fuerzas políticas.

Ante esa situación, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, se comunicó con su par chileno, Fernando Barros Tocornal, para aclarar la posición del Gobierno.

La aclaración del Gobierno argentino

Según explicó el Ministerio de Defensa de Chile, Presti atribuyó las palabras de Valverde a una “confusión y desprolijidad”.

El ministro argentino sostuvo además que el jefe de la Fuerza Aérea conoce “la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia” y aseguró que para el Gobierno de Javier Milei “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

Sin embargo, la oposición chilena consideró que la explicación no fue suficiente y mantuvo sus cuestionamientos.

En ese contexto se produjo la intervención de Olivares Avendaño, quien vinculó explícitamente ambas disputas territoriales y utilizó la cuestión de las Malvinas para defender la posición chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

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