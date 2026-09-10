En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 Mundo

Un diputado chileno se refirió a las Malvinas y dijo que "las Falkland son inglesas"

Javier Olivares Avendaño hizo la afirmación durante una sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile, en medio de la tensión por el Estrecho de Magallanes.

10/09/2026 | 19:11Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El diputado chileno Javier Olivares Avendaño.

FOTO: El diputado chileno Javier Olivares Avendaño.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La relación entre Argentina y Chile volvió a quedar atravesada por una disputa territorial luego de los dichos de un diputado chileno que, durante una sesión parlamentaria, afirmó que las Islas Malvinas son británicas.

Se trata de Javier Olivares Avendaño, integrante del Partido de la Gente y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. La declaración ocurrió el martes 8 de septiembre, durante una reunión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile.

La frase sobre las Malvinas

En medio del debate, Olivares Avendaño buscó establecer un paralelismo entre la situación de las Malvinas y la disputa en torno al Estrecho de Magallanes.

Luego de un breve titubeo, el legislador afirmó: “Es decir, así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La frase fue pronunciada en el marco de una sesión formal de la comisión parlamentaria y generó repercusiones en Argentina, particularmente por la posición histórica del país respecto de la soberanía sobre las islas.

El origen de la tensión por el Estrecho

Los dichos se produjeron después de la controversia generada por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien a fines de agosto se había referido al Estrecho de Magallanes como un espacio de “soberanía”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La afirmación provocó una protesta formal de Chile ante el Gobierno argentino y cuestionamientos de legisladores chilenos de distintas fuerzas políticas.

Ante esa situación, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, se comunicó con su par chileno, Fernando Barros Tocornal, para aclarar la posición del Gobierno.

La aclaración del Gobierno argentino

Según explicó el Ministerio de Defensa de Chile, Presti atribuyó las palabras de Valverde a una “confusión y desprolijidad”.

El ministro argentino sostuvo además que el jefe de la Fuerza Aérea conoce “la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia” y aseguró que para el Gobierno de Javier Milei “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

Sin embargo, la oposición chilena consideró que la explicación no fue suficiente y mantuvo sus cuestionamientos.

En ese contexto se produjo la intervención de Olivares Avendaño, quien vinculó explícitamente ambas disputas territoriales y utilizó la cuestión de las Malvinas para defender la posición chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió entre Argentina y Chile? Una disputa territorial se reavivó por declaraciones de un diputado chileno sobre las Islas Malvinas.

¿Quién hizo la declaración? El diputado chileno Javier Olivares Avendaño afirmó que las Islas Malvinas son británicas.

¿Cuándo se realizó la afirmación? La declaración se hizo el martes 8 de septiembre durante una reunión parlamentaria.

¿Dónde se produjo la controversia? En la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile.

¿Por qué se generó tensión? Las declaraciones de Olivares Avendaño vincularon la cuestión de las Malvinas con la disputa sobre el Estrecho de Magallanes.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf