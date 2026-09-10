FOTO: Murió el empleado municipal de Brinkmann que había quedado atrapado en una trituradora de ramas.

Rodrigo Leandro Carranza, el empleado municipal de Brinkmann que había sufrido un grave accidente mientras trabajaba con una máquina trituradora de ramas, murió durante la noche del miércoles en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.

El trabajador tenía 32 años y permanecía internado desde el 27 de agosto, cuando quedó atrapado por una máquina chipeadora mientras realizaba tareas laborales en la localidad del este de Córdoba.

El accidente y las graves lesiones

Según la información conocida tras el accidente, el episodio estuvo relacionado con la barra de mando de la chipeadora, un elemento que gira a gran velocidad cuando la máquina está en funcionamiento.

Carranza sufrió múltiples fracturas y tuvo que atravesar distintas intervenciones quirúrgicas durante su internación. Como consecuencia de la gravedad de las lesiones, también debieron extirparle el bazo y uno de sus riñones.

Su evolución había sido lenta desde el ingreso al hospital.

Una infección complicó su estado

En los últimos días, el cuadro de Carranza se agravó luego de que contrajera una infección intrahospitalaria.

La infección derivó en una neumonía y fiebre persistente, complicaciones que se sumaron a las lesiones provocadas por el accidente laboral.

Finalmente, el trabajador murió mientras continuaba internado en el centro de salud de San Francisco.

Investigan el accidente

El accidente también provocó lesiones leves a otro trabajador que se encontraba en el lugar.

Después del episodio, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de las maquinarias involucradas para avanzar con la investigación.

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Morteros, a cargo del fiscal Francisco Payges, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.