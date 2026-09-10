FOTO: El hijo de Netanyahu volvió a reconocer a las Malvinas como argentinas.

Yair Netanyahu, hijo mayor del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volvió a pronunciarse este jueves sobre la soberanía de las Islas Malvinas y reiteró su respaldo al reclamo argentino.

A través de su cuenta de X, el hijo del mandatario israelí escribió: “¡Las Islas Malvinas pertenecen a Argentina!”.

Su declaración se produjo en un contexto de creciente tensión entre Argentina y el Reino Unido por la disputa sobre el archipiélago y por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

No es la primera vez que lo afirma

Yair Netanyahu ya había expresado una posición similar en septiembre de 2025, cuando publicó en redes sociales: “¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”.

Aquella declaración se produjo después de que el Reino Unido anunciara su reconocimiento del Estado palestino y fue celebrada por dirigentes vinculados al gobierno de Javier Milei.

La nueva publicación vuelve a poner al hijo del primer ministro israelí en el centro de la discusión sobre la soberanía de las islas.

Una postura personal

La declaración de Yair Netanyahu corresponde a una posición expresada personalmente en redes sociales y no constituye, por sí misma, un cambio en la postura oficial del Estado de Israel sobre la cuestión Malvinas.

El pronunciamiento se conoce mientras el Gobierno argentino profundizó su estrategia diplomática y económica frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el archipiélago sin autorización argentina.

El respaldo de dirigentes argentinos

Cuando Yair Netanyahu había expresado su respaldo al reclamo argentino el año pasado, distintos dirigentes de La Libertad Avanza destacaron públicamente sus palabras.

El entonces secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, había señalado: “Algo histórico está pasando mientras algunos fogonean el caos”.

Por su parte, Agustín Romo, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, había agradecido públicamente al hijo del primer ministro israelí por reconocer a las Malvinas como argentinas.

La nueva declaración de Yair Netanyahu retoma así una postura que ya había manifestado públicamente y que vuelve a generar repercusiones en Argentina en medio de la renovada disputa con Londres.